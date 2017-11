Capitão Augusto rompe com Otacílio e planeja formar grupo político em S. Cruz

Pela primeira vez desde que tomou posse como deputado federal, Capitão Augusto (PR) fez críticas ao prefeito Otacílio Parras Assis (PSB). E desta vez, para anunciar um rompimento. Em entrevista coletiva à imprensa na tarde desta segunda-feira, 20, o deputado anunciou o rompimento com o prefeito e a disposição de formar um grupo político para apoiá-lo em Santa Cruz. Ele se queixou que a atual administração não divulga suas emendas que, segundo ele, beneficiaram Santa Cruz do Rio Pardo com mais de R$ 2,2 milhões nos últimos anos. Além disso, disse que a “gota d’água” foi o fato de sequer ter sido informado do sorteio das casas populares da CDHU na semana passada. Capitão Augusto, porém, garante que o distanciamento do prefeito não vai prejudicar a cidade. “Vou continuar destinando recursos para o município. No entanto, farei uma nova aposta em termos de grupo político”, disse, ressaltando que vai manter com Otacílio, de agora em diante, uma relação meramente “profissional”.

O deputado federal garante que já destinou mais de R$ 2,2 milhões a Santa Cruz através de emendas parlamentares, mas os valores não foram divulgados pelo prefeito Otacílio, que tem vínculos com outros grupos políticos, principalmente com o deputado federal Milton Monti (PR). “Eu preciso ter um grupo político em Santa Cruz e estou procurando novos parceiros que ajudem nesta divulgação”, afirmou, revelando que vai disputar a reeleição à Câmara dos Deputados.

Capitão Augusto disse que sequer foi convidado pelo prefeito para o evento das casas da CDHU, que teve a presença do secretário estadual da Habitação e do deputado estadual Ricardo Madalena (PR). “Isto me surpreendeu e me chateou. Recebi convites de sorteio de casas populares de todos os municípios da região, mas Santa Cruz do Rio Pardo foi a única cidade que não me convidou. Então, é uma coisa que me desagradou muito”, afirmou. “Como a luz vemelha já estava acesa, decidimos mudar o caminho. Afinal, foram três anos de trabalho por Santa Cruz sem divulgações por parte da administração. Acreditamos que isto não vai mudar e, por isso, vamos procurar outros rumos”, disse.

Segundo o parlamentar, há uma regra fundamental na política para aqueles que não querem ser político de apenas um mandato. “É a gratidão, que sempre deve imperar nas questões políticas, independente se o grupo está fraco ou não. Em Ourinhos, por exemplo, nós apoiamos um grupo pela gratidão e compromisso, mesmo sabendo da enorme possibilidade de perder a eleição”, afirmou.

Ele explicou que está negociando a formação de um novo grupo político em Santa Cruz para apoiá-lo. O deputado federal foi recepcionado pelos vereadores Murilo Sala (SD) e Edvaldo Godoy (DEM).

(Leia mais sobre o rompimento do deputado

federal na próxima edição do DEBATE)