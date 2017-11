Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 19/11/2017

Hoje faz um ano!

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

O Facebook às vezes me lembra certos parentes que não economizam na intimidade. Muito antes dos computadores, a tia Elvira era assim, sem ter que me perguntar todo dia no que eu estou pensando, como faz essa curiosa rede de intrigas.

Quando tia Elvira veio ao mundo, o pai de meu avô já tinha morrido, sendo ela, portanto, irmã do meu avô por parte de mãe. Antes mesmo da energia elétrica chegar aos lares, tia Elvira compensava sua condição de meio irmã sendo a mais presente das nossas tias. De direito, seria tia dos filhos do meu avô e de seus meio irmãos. De fato, tornou-se tia de todos, e por mais duas gerações, nunca fazendo distinção se por parte de pai ou por parte de mãe. Assim, por exemplo, ela foi não apenas minha tia e de meus irmãos como de nossos filhos. Acrescentem-se aí os agregados, maridos, esposas e correlatos.

Tia Elvira com o tempo ficou para tia mesmo, nunca se casou. No máximo, conseguiu se aposentar como enfermeira num hospital da capital. Morava numa edícula, anexo ao belo sobrado de uma sobrinha 100% (por parte de pai e de mãe), que era bem casada com um funcionário do Banco do Brasil. Minha tia levou dois mistérios para o túmulo: se além da sua máquina de costura teve um grande amor na vida; se anotava num caderno a data de nascimento, o nome completo tanto da vasta sobrinhada como de seus companheiros e filhos. O fato é que nenhum aniversário dessa gente se passou sem que ela dele se lembrasse. Se o aniversariante também morasse na capital, à noitinha ela aparecia com uma caixa de bombons Garoto e sua risada franca, seu cabelo de Bombril colorido.

De um jeito ou de outro a gente se lembra sempre dela. Eu, particularmente, quando acesso o Facebook e lá encontro uma foto com a legenda “Hoje faz um ano”. Será que quando fizer dez anos o Facebook ainda irá se lembrar? Ou querer me lembrar? A tia Elvira lembrou, enquanto viveu. E se tenho 50% do seu sangue nos meus nervos de aço, desconfio que vou, contaminado, pelo mesmo caminho, lembrando.