Coluna “Dicas” – Edição de 19/11/2017

No lombo

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) assinou decreto reajustando a tarifa da “Zona Azul” em 20%. O cupom, que custava R$ 1,50, agora sai a R$ 1,80. Veículos de carga vão pagar R$ 3,60 para descarregar mercadorias no comércio. Os novos valores já estão incomodando o bolso dos motoristas desde segunda-feira, 13.

‘O tal’

No dia do sorteio das casas populares, quando estava em seu “habitat natural” — o estúdio da rádio Difusora —, o prefeito Otacílio não se conteve quando ouviu a informação de que o mestre de cerimônias elogiou sua pontualidade, mesmo antes do evento começar. “Minha fama já deve ter se espalhado pelas secretarias de São Paulo. É o correto, fazer as coisas pontualmente”, afirmou. O sorteio começou com mais de meia hora de atraso.

A inversão

Já o ex-vereador Souza Neto (DEM), também radialista, demonstrou emoção ao transmitir o início do sorteio das casas da CDHU. Segundo ele, “muita gente” iria ganhar um presente de Natal, embora “alguns” iriam se decepcionar ao não serem contemplados. Cerca de 1.700 famílias inscritas não foram contempladas e a alegria se resumiu a 80 moradores.

Traídos

A suspensão da primeira lei inconstitucional do governo de Otacílio Parras chacoalhou os bastidores da política. Muitos vereadores estão chateados com a assessoria da Câmara, que recomendou a aprovação do projeto que, segundo a Procuradoria de Justiça de São Paulo, criava uma advocacia pública dentro da prefeitura e, portanto, era ilegal. Outros vereadores, inclusive da bancada governista, acham que o governo deveria analisar melhor projetos antes de remetê-los para a Câmara. Pegou mal…

Recorrente

O vereador Paulo Pinhata (PMDB) está pedindo ao governo uma solução definitiva para o problema da falta de placas com os nomes das ruas em Santa Cruz. A numeração das casas é outro drama. São problemas recorrentes que nenhuma administração parece conseguir solucionar.

Incômodo

O deputado federal Arlindo Chinaglia já não se sentiu em casa durante a visita a Santa Cruz na noite de sexta-feira, 17. Apesar da presença do prefeito Otacílio Parras e do vice Benedito Batista, pouca gente recepcionou Chinaglia na sede do Sindicato dos Calçadistas. Na última visita que fez à cidade, Chinaglia abraçou um prefeito que ainda era filiado ao PT. No entanto, falou animadamente sobre Lula nas pesquisas.

Homenagem

à estudante

A estudante santa-cruzense Denise Paula Cardoso Almeida, que criou um canal no Youtube para dar informações sobre a mielomeningocele, será homenageada na Câmara pela iniciativa inédita. Nesta segunda-feira, os vereadores votam uma moção de reconhecimento e aplauso à estudante. O autor é o vereador Edvaldo Godoy (DEM).

“Coisas de Política”

Dados documentais

O prefeito daquele lugarejo estava mudando de partido (por sinal, fato muito raro no cenário político atual) e recebeu, em seu gabinete, o representante do seu novo partido, a fim de preencher a ficha de sua filiação.

Começou, então, a fornecer os dados para o preenchimento do papel. O rapaz que fazia as anotações ia perguntando o que era necessário, como nome completo, endereço, data e local de nascimento etc.

À certa altura, veio uma pergunta sobre o R.G (Registro Geral):

— Por favor, qual é o órgão expedidor?

Foi aí que o prefeito deu uma parada e, após uma análise demorada no documento, veio a resposta:

— Ah, achei! Diz aqui: “Não doador de órgãos!”

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)