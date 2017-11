Lei é suspensa pelo TJ e Otacílio vai mudar texto

Prefeito não informou Câmara que lei aprovada

era alvo de ação judicial do Ministério Público

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo vota nesta segunda-feira, 20, um projeto que altera uma lei aprovada por unanimidade pelos vereadores em fevereiro deste ano. Ele pede para retirar dois incisos de um artigo, exatamente aqueles que davam poderes ao secretário de Assuntos Jurídicos para atuar como se fosse um “advogado público” da administração ou assessor direto do prefeito. Na verdade, a lei foi alvo de uma Adin — Ação Direta de Inconstitucionalidade — movida pela Procuradoria Geral de Justiça, órgão máximo do Ministério Público de São Paulo. O Tribunal de Justiça julgou procedente a ação e declarou a lei plenamente inconstitucional, obrigando Otacílio a mudar o texto.

Quando os vereadores aprovaram o projeto que regulamentava a secretaria de Assuntos Jurídicos, o ocupante da pasta era o advogado Marcelo Picinin, então amigo pessoal do prefeito Otacílio e seu defensor em vários casos particulares.

O cargo de Picinin, de assessor jurídico, foi mudado para secretário porque o Ministério Público já alertava que assessoria deveria ser preenchida por servidor concursado.

A lei determinava que o novo secretário de Assuntos Jurídicos poderia dar assessoria e consultoria a todos os órgãos da administração, inclusive assessorando o prefeito em assuntos ligados aos poderes Legislativo e Judiciário, assim como no Tribunal de Contas.

Dois meses depois da lei ser aprovada, Marcelo Picinin foi demitido por Otacílio Parras Assis (PSB) e deixou, inclusive, de ser o advogado particular do prefeito. Para a vaga, Otacílio nomeou o advogado Diógenes Palma, que é seu parente distante.

No entanto, por decisão da Justiça, o secretário não terá as mesmas funções estipuladas na lei aprovada em fevereiro. Segundo o Ministério Público, as prerrogativas que o prefeito quis dar ao secretário “afronta normas pré-estabelecidas de índole constitucional, referente ao regime jurídico e de acesso ao serviço público”.

O Tribunal de Justiça aceitou a tese, confirmando que a lei de Otacílio atribuiu atividades próprias da advocacia pública a um secretário municipal. A lei já está suspensa por ordem do TJ e Otacílio determinou o envio de um novo projeto, retirando do texto o trecho tido como inconstitucional.

A votação será nesta segunda-feira, mas os vereadores não gostaram da falta de transparência. Afinal, os assessores do Legislativo também recomendaram a aprovação do projeto, sem perceber que parte do texto é inconstitucional.