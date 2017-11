Lombada em Sodrélia causa novo acidente

Um dia antes do acidente que matou uma pessoa na vicinal Jaime Abras, em Bernardino de Campos, outra batida feriu uma mulher,m desta vez na frente do distrito de Sodrélia, onde a rodovia muda o nome para Anísio Zacura. No local foi instalada uma lombada, mas motoristas reclamam da altura excessiva do dispositivo e da falta de placas. Segundo consta, no domingo, 12, o motorista de um Santana estava levando a mulher para o hospital de Santa Cruz, já que ela estava passando mal, e não percebeu que uma camionete diminuiu bruscamente a velocidade por causa da lombada. O impacto foi forte e a mulher ficou ferida, sendo levada para o hospital de Santa Cruz.