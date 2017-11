Papai Noel chega no dia 1º à praça central de Santa Cruz

Programação natalina terá vários

eventos culturais até o domingo, 17

O Papai Noel vai abrir oficialmente as festividades natalinas em Santa Cruz do Rio Pardo no próximo dia 1º de dezembro, uma sexta-feira. O “bom velhinho” vai desembarcar na praça Leônidas Camarinha, no início da noite, e será recepcionado pela fanfarra da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro”.

A chegada vai marcar a inauguração dos tradicionais enfeites natalinos na praça, cujas luzes serão acesas na mesma noite. O Papai Noel vai permanecer na “Casinha” montada num dos lados da praça, onde vai receber crianças até o dia 23, antevéspera do Natal.

Mas outros eventos culturais estão programados até domingo, 17 de dezembro. No sábado, 2, por exemplo, haverá apresentação dos alunos de percussão do professor Bruno Machado e dos alunos de viola caipira do professor Paulo Batista, do Centro Cultural Special Dog. No domingo, 3, o Circo Negro da “Trupe Guezá” vai apresentar um espetáculo na praça, numa promoção do Circuito Cultural Paulista, do governo de São Paulo.

Na semana seguinte, as apresentações começam na sexta-feira, 8, com show do Grupo de Repertório do Conservatório Musical Osvaldo Lacerda. No sábado, o Balé Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo se apresenta para o público da praça Leônidas Camarinha. No domingo, 10, o músico Tiago Salomão se apresenta no “Coreto Encanto” com o show “rock in duo”.

Na última semana de eventos, o grupo de Coral e Percussão do CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) fará uma apresentação na sexta-feira, 15. No sábado, 16, será a vez do grupo de capoeira da ONG Acogelc. No último dia de eventos, no domingo, 17, haverá “Coreto Encanto” com o músico Maurício Gois e banda.

Show de luzes

A grande atração do Natal em Santa Cruz do Rio Pardo é a decoração da praça Leônidas Camarinha e a “Cantata de Natal” do Centro Cultural Special Dog, que ainda não anunciou a data das apresentações. O evento, que é realizado há três anos, leva música e alegria nos arredores do prédio do Centro Cultural, em frente à praça, construído no século XIX e totalmente reformado pela Special Dog.

Já a decoração natalina está sendo instalada em toda a praça Leônidas Camarinha por um grupo de servidoras da Diretoria de Projetos Educacionais da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Toda a decoração é feita com garrafas pet e a estimativa é de que os enfeites deste ano vão utilizar 200 mil unidades, que são recolhidas pelas escolas municipais durante todo o ano.

Neste Natal haverá algumas mudanças, como enfeites novos e luzes coloridas — no ano passado somente as lâmpadas LED brancas foram usadas. A principal novidade na decoração será um enfeite com renas “flutuando” perto da “Casinha do Papai Noel”, que também foi reformada e ganhou telhado novo construído com quase 7 mil garrafas.

A praça principal de Santa Cruz do Rio Pardo também vai ganhar arcos coloridos em cada uma de suas extremidades. Segundo a diretora do projeto, Marilza Venturini Joanoni, o plano era instalar arcos em cada entrada da praça, mas faltaram garrafas.