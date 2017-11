Cartas – Edição de 19/11/2017

Réquiem por Mitsuaki (‘Mitian’) Sassaki

O ‘’Turvo’’, Espírito Santo, desde sua fundação, em outubro de 1891 pela lei nº 111, sempre viveu contradições administrativas e políticas. Foi em 1934 que, novamente, voltou a ser Distrito de Santa Cruz do Rio Pardo por divergências políticas partidárias.

Do Japão para Duartina veio a família Sassaki, plantar algodão, empreendimento que não deu certo. Precisaram pagar multa para virem a Espírito Santo do Turvo em 1937, com a cidade novamente distrito. A família Sassaki, bastante numerosa, tinha em Mitian, como ficou conhecido, o patriarca da oligarquia comandada pelo pai, que possuía muitos conhecimentos da medicina japonesa, que repassava aos filhos e vizinhos companheiros.

Na época do distrito, Mitian sempre se envolvia nas disputas políticas, sendo fiel companheiro do político Onofre Rosa, o popular Caboclinho.

Mitian não era brasileiro naturalizado, por isso nunca pôde se candidatar, mas sempre colaborava na política distrital e, mesmo após a emancipação, em 1990, foi ativo colaborador, inclusive com dinheiro da melancia, verba que era substancial. Dúvidas, pergunte aos filhos e irmãos.

Harume conta bem essa história. Em 1992, na primeira eleição majoritária, eu disputei com Sergio Vilela, quando perdi por uma covarde troca de cédulas votadas fora da sessão.

Em tempo, a votação era feita em cédulas de papel. Nunca tive o apoio político de Mitian, que por razões próprias, sempre pendeu para o PSDB. Assim continuou colaborando com prestígio e apoio financeiro a todos os prefeitos subsequentes, com exceção do atual. Entretanto, eu e Mitian éramos amigos nas festas públicas e nas quermesses de onde participávamos, juntos ou contraditórios. Adorávamos, eu e ele, essa disputa, inclusive da rainha Harume, filha dele que sufragou a Silvana, filha do Geraldo, minha afilhada. Fora a política, em que éramos adversários (mas não inimigos), éramos companheiros e amigos.

Como tal, o acompanhei em sua doença, na Santa Casa, fazendo o que podia mesmo na influência junto aos médicos amigos, para que ele tivesse uma morte digna. Agradeço em meu nome e da família Sassaki, ao Dr. Jonas, que sempre assessorou Mitian, mesmo não sendo o medico oficial dele. Apenas como diretor clínico, atendendo ao pedido do amigo.

Acompanhei-o até o final, inclusive no velório que o levaria para o sepulcro, e onde sua alma já estava entregue aos desígnios do Supremo Arquiteto.

Causa estranheza agora, neste artigo, comentar e dar nomes ao time da “Bola Preta”. Prefeito Afonso esteve duas vezes no hospital, viu Massao e nem mesmo perguntou pelo pai, nem se dignou a fazer uma visita ao cidadão Mitian que, infelizmente, estava na enfermaria.

Prefeitos anteriores, como Pacheco e Luciana, não se dignaram a fazer uma visita ao antigo amigo Mitian, que tanto colaborou na campanha deles. Luciana teve duas colaborações grandiosas de Mitian. Uma na eleição do marido e outra em sua própria eleição.

A Câmara de Espírito Santo está em sua sétima composição. Como diariamente visitava e acompanhava Mitian, nunca vi nenhum vereador por lá. Comentar, também, uma ineficiência de iniciativa da Câmara desde a sua primeira formação. Desde a época distrital, as estradas locais eram designadas como SCD seguidas do número. Assim, SCD um, dois e sequenciais. Na SCD 10, km 6, desde o mandato de Luciana, instalou-se uma firma apenas registrada no CRIA da comarca e na Prefeitura do Turvo, para a emissão de notas com o nome de KEAPARAK, cujos documentos da mesma informei ao prefeito Afonso. Disse que iria tomar providências pois sabia quem era o titular da mesma. Até agora, nada.

As Câmaras instaladas nunca se preocuparam em dar nomes às estradas do Turvo. Continuam elas com nomes do tempo do Distrito, ou seja, SCD (Santa Cruz Distrital) e o dígito do número. Aproveitem, agora, para dar nome a uma das estradas de Mitian Sassaki. Outra contradição: só agora, passados 32 anos, graças ao trabalho do Daniel Negrini e do Prado, “Pradão”, foi instalada a placa da Vilinha, que, na verdade, chama-se Nelson Camolesi.

Desde o começo do artigo digo que o Turvo vive de contradições. O Tucanato está cada vez mais extinto na política local do Turvo e, brincadeira ou não, Negrini fotografou o Tucano sendo eletrocutado. Sirva para reflexões aos que, desde 1992, apoiam essa política nociva do Tucanato. Lembrando mais ao meu ex-amigo, Nelson Nascimento que eu, o Tanquinho, estou enterrando aos poucos o pessoal da máquina de lavar. Lembra-se do que disse no comício no São João do Turvo? Em 1992, apesar de me conhecer desde 1958. Muita gente lembra e eu também.

Serve esse artigo também como uma homenagem póstuma ao grande amigo Mitian, abandonado pelos seus amigos políticos, mas que contou até o ultimo instante com a companhia do amigo sincero, Professor Eduardo Tasha Rios. Aproveito para comentar pontos da política que muitos esqueceram ou não foram informados. Da atual administração, aguardo providências quanto à KEAPARAK, do conhecimento do prefeito gestor desde outubro de 2016.

Mitian, mesmo não tendo sido seu companheiro político, fui e sempre serei seu amigo de fé e seu irmão camarada, como diz a música de Roberto Carlos e seus versos sequenciais: “Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro”. Mesmo na luta pela vida, demorou quase um mês para entregá-la ao criador.

— Professor José Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Correria

Correria! Esta é a palavra que mais se ouve hoje em dia. Meu Deus, como o mundo mudou!

Eu vivi uma época em que ninguém precisava correr como hoje. Se estou na frente de minha casa e algum conhecido passa, eu tento falar com ele, logo ele vem com essa: “Estou numa correria”. E se manda…

Que mundo é esse em que as pessoas pouco se comunicam, não havendo espaço para uma leve conversa, porque todo mundo está correndo? Isto não existia no meu tempo. Eu dava aulas no “Boamorte” de manhã, à tarde e completava minha jornada à noite. E não sentia que estava correndo. Dava tempo para tudo: eu lia a Folha de S. Paulo depois do almoço, planejava fazer minhas viagens nas férias, criava meus filhos, preparava minhas aulas, ia ao supermercado e levava uma vida normal.

Como já disse, ninguém usava falar em correria. Hoje está na boca de todo mundo. Apesar da modernidade do celular e do WhatsApp, ninguém mais anda devagar.

Uma vez li, que o Globo Terrestre estava se movimentando em seu eixo. Não me lembro como isso pode acontecer. Se alguém pode me explicar, use o Facebook, que eu fico muito agradecida.

Mas, voltando ao assunto deste texto, acho que todos deveriam pensar em relaxar e viver mais um pouco desta vida, embora ela não seja fácil de ser vivida.

Eu mesma estou pensando em viver mais tranquila e mais sossegada porque sou um pouco agitada. É preciso que as pessoas andem mais devagar e sempre, porque o mundo não vai acabar de uma hora para outra.

Pelo menos é isso que esperamos.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Triste despedida

Preste atenção na história triste da minha vida,

Certa vez ia ter uma festa na capital,

Na casa de uma tia querida,

Meus parentes do interior alugaram um ônibus,

E lá se foram alegrar a vida,

Mas na altura de uma rodovia o ô0nibus veio a capotar,

E ali meus parentes eu perdia,

Naquela tarde foi um corre-corre,

Eu pedia e implorava a Deus ,

Não deixe que meus parentes morrer,

Mais de nada adiantou,

A vida de todos ali findou,

E assim eu fui crescendo,

Na vida dificilmente ganhando,

Na maioria das vezes perdendo,

E a cada dia eu ia pensando,

Será que se eu tivesse a minha família,

Eles estariam ao meu lado me apoiando,

Me encorajando,

E porque não com as minhas vitórias comigo festejando,

Sei lá,

Essa duvida pra sempre vou carregar,

Já faz tanto tempo esse tal passado,

Mesmo assim ate hoje trago o coração apertado,

Triste lembrança que tem muito me assombrado,

Saudade grande de tias e tios,

Primas e primos, que ate mesmo dos meus sonhos sumiu,

As poucas lembranças que tenho deles é que me consola,

Quem sabe um dia,

Eu consigo um livro escrever,

Ou fazer uma moda de viola,

Somente assim poderei a todos contar,

Como esse mundo é uma verdadeira escola,

Ouçam bem o que tenho a falar,

Nunca deixe um ente querido,

Da sua vida escapar,

Porque de repente a morte pode chegar,

E daquela caixa de madeira,

Por mais que voce grita ou berra,

De la ele nunca mais ira levantar….

— Leandro Aparecido Pereira, “Sapão” (Ipaussu-SP)

A ilusão da arma

Ao longo dos meus 50 anos de consciência, tenho visto todo tipo de argumento a favor e contra a posse de armas. E essa discussão, curiosamente, é despertada mais quando ocorrem massacres nos Estados Unidos da América do que assassinatos no Brasil. É claro que os massacres com armas de guerra impressionam mais.

Alguns argumentos são honestos, outros completamente simplórios. A primeira a ser notada é que o porte de arma não aumenta a segurança de ninguém. Os casos em que o cidadão tem oportunidade de revidar são raros, pois, em geral, os bandidos atacam em grupo. E nessa situação desvantajosa, reagir é de extrema burrice. Basta observar os policiais assassinados, a maioria estava armada e não conseguiu reagir.

Algumas entidades estadunidenses aproveitaram o debate para destacar uma realidade que passa despercebida: o número anual de pessoas que cometem suicídio usando armas de fogo é muito maior do que o número de vítimas de homicídios cometidos com essas armas.

É o que revelam os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e é estarrecedor, pois cerca de 19 mil das 31 mil mortes por armas de fogo que acontecem anualmente nos Estados Unidos são suicídios. Isso representa 61,3% das mortes por arma de fogo.

Apesar desse número chocante, muitos simpatizantes das armas não enxergam a gravidade. O problema principal é a eficácia das pistolas e fuzis quando comparados com outros métodos. Dos que tentam se matar usando armas de fogo, 85% resultam em morte. Quando alguém tenta matar-se com outras maneiras, como o uso de medicamentos, apenas 2% do total morre. É o que preocupa as autoridades e os profissionais de saúde dos EUA.

Diversos psiquiatras e psicólogos destacam que não só se deve examinar os motivos que levaram alguém a querer tirar a própria vida, mas também é importante analisar como a pessoa tentou se suicidar. É o que pensam os cientistas da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard que criou o projeto “Means Matter” (Os Meios Importam) procurando destacar o papel de armas de fogo em suicídios.

A diretora do Means Matter, Dra. Catherine Barber, já analisou centenas de suicídios e o que mais chama a atenção é que em muitos casos de suicídio ocorreu algum evento que atuou como gatilho, como uma separação, uma discussão doméstica, ou problemas na escola.

A maioria dos que querem tirar a própria vida dedica pouco tempo ao planejamento do suicídio. Tudo é feito de impulso e se o método eleito é uma arma, há poucas chances que o suicida se arrependa de sua decisão. Os pensamentos suicidas não costumam durar muito tempo. Aparecem e logo se vão. Só uma minoria de pessoas permanece em estado suicida durante um longo período de tempo.

Já o Dr. Kenneth Duckworth, psiquiatra e diretor médico da Aliança Nacional para Doenças Mentais, afirma que nos estados com mais armas são os que têm níveis mais altos de suicídios, como Wyoming, Montana, Alasca e Nevada. Por outro lado, os nove Estados com menor número de proprietários de armas são aqueles que apresentam os menores índices de suicídio. Bons motivos para se pensar sobre essa ilusão.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

“Foto do Leitor”

A antiga maternidade