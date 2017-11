Emendas causam ‘briga’ entre deputados federais

Milton Monti e Capitão Augusto, ambos

do PR alegam liderar valores na região

Os dois deputados federais mais votados na região estão praticamente rompidos por causa dos valores das emendas parlamentares que cada um destinou às cidades da região. O militar Capitão Augusto (PR), de Ourinhos, usou as redes sociais — principalmente o Facebook — para anunciar que destinou mais de R$ 2,2 milhões para Santa Cruz do Rio Pardo. Em anúncio publicitário, escreveu: “É o maior valor destinado por um deputado federal à cidade em toda a sua história”.

O fato enfureceu a assessoria do deputado federal Milton Monti (PR), o mais votado em Santa Cruz do Rio Pardo nas últimas eleições. Ela encaminhou ao jornal uma relação de emendas parlamentares que, somadas, totalizam R$ 3,4 milhões ao município.

As provocações entre os dois deputados, que curiosamente pertencem ao mesmo partido, têm um motivo óbvio: a proximidade das eleições de 2018, quando ambos vão tentar a reeleição. Capitão Augusto é deputado pela primeira vez, enquanto Milton Monti tenta o sexto mandato consecutivo como deputado federal.

A relação dos valores divulgados pelos dois deputados só pode ser comprovada pelos próprios municípios. É que há muitos valores “empenhados” e ainda não liberados. Todavia, a Câmara dos Deputados informou que as emendas empenhadas são obrigatoriamente liberadas, mesmo que demorem, pois o próprio Congresso aprovou medida tornando alguns recursos sugeridos pelos parlamentares como “impositivos”, ou seja, de cumprimento obrigatório pelo governo.

Já os prefeitos dos municípios, que podem comprovar os valores, se calam. É que a maioria tem proximidades com os dois deputados.

Augusto e Monti vão disputar as eleições do próximo ano pelo mesmo partido, o PR. O Capitão Augusto, porém, ainda está tentando formar o Partido Militar, um velho sonho que, se concretizado, só poderá ser realizado nas eleições de 2022.