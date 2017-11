Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta deixou um homem ferido na tarde de sexta-feira, 17, na Chácara Peixe, em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo informações, a moto CBX-250 teve a preferencial cortada por um Volkswagen Fox no cruzamento das ruas João Marsola e Bernardino Araújo de Souza. O condutor da moto sofreu escoriações e foi levado pelo Samu à UPA do bairro da Estação.