Artigo: “Bandido bom é bandido morto”

Bandido bom é

bandido morto

Carlos Eduardo Gonçalves *

Caro leitor, a pesquisa encomendada em 2016 pelo Datafolha ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que 57% dos brasileiros concordam com a frase “Bandido bom é bandido morto”. Esta que foi atribuída ao Maluf, mas, certamente é creditada a Alborguetti. Cá entre nós, estou entre os 57%, porém, com um pequeno desvio ideológico. Cinéfilos ou não, não há como fugir dos aclamados Tropa de Elite (I e II). Confesso que prefiro o segundo, onde o dedo na ferida é realmente apontado a (fictícia?) máfia das milícias. Confesso, prefiro a versão Nascimento batendo com a canhota, alá Wagner Moura, se é que me entendem.

Na tentativa de me aprofundar sobre a provocação inicial, definirei como nasce um corrupto para embasar a minha tese, um tanto quanto estranha. Na literatura brasileira, Aluísio Azevedo retrata através de uma distorção do naturalismo darwinista o fervor de João Romão rumo ao enriquecimento, a qualquer custo, inclusive a exploração ou atos de roubo. Na ânsia burguesa que transcende a trama, objeto de crítica social do romancista em questão, nos leva ao entendimento que somente o capital não atribui o aspecto de nobre. Falta-lhe o glamour da alta sociedade, imbuído de bandidagem. Jerônimo, personagem empregado de João Romão é a legitimação da tese de Rousseau de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. É vítima do tal jeitinho brasileiro que comentarei mais adiante.

Desapegando-me fracamente da literatura rumo a dramaturgia, Brecht pontua que o verdadeiro e mais jocoso bandido é fruto da ignorância política, que acaba por fortalecer o desemprego, elevar custos das produções e demais cargas oneradas à classe trabalhadora. Os lacaios da burguesia, nas palavras de Brecht, com seus tentáculos no Estado, aparelham-no com a não intenção da superação das condições de marginalidade social. Desta forma nasce bandido. Da a ausência de acesso à educação pública de qualidade, de saúde, lazer, etc. Banaliza-se a corrupção legitimando a conduta moral da classe política.

Chegamos ao patamar que, corrupção é coisa do outro, sempre do outro. Furar fila, colar na prova, estacionar em vaga de idoso ou deficiente, enfim, obter qualquer vantagem de ordem pessoal, tem nome, quiçá sobrenome: jeitinho brasileiro, aquele do Jerônimo! Todo criminoso ou contraventor que se preze, utiliza o argumento do jeitinho. “Fique tranquilo, darei um jeitinho com o vereador”, “…com o prefeito”, “…com o deputado”. Ora, se o conceito de moral não se aplica ao contexto ético da sociedade, reveja seus conceitos, você é corrupto. O clamor do povo ao Estado, deve referir-se a vantagem coletiva e não a “oportunidades” individuais.

A essa altura, leitor, imagino seu questionamento, “pra que todo esse rodeio pra falar de morte de bandido?”. Pois bem, responder-lo-ei.

Nessas minhas andanças e discussões, percebo que a verborragia cibernética é cada vez mais frequente e seletiva! Umberto Eco tinha razão, a internet deu voz aos ignorantes. Vomitam ódio e batem panelas a grupos de minorias que reivindicam direitos constitucionais, mas esquecem (por opção) do bandido cristão que sempre leva um “terço”, do helicóptero de cocaína, das privatizações, da morte das leis trabalhistas e da previdência, dentre outras peripécias.

Ninguém nasce bandido. E é fácil chegar a essa conclusão. Imagine uma criança que nasce junto ao tráfico e cresce supondo a normalidade dos atos. Ela não tem culpa, já nasceu com a benção, como diria a Plebe Rude. Dados do Mapa do Encarceramento do Brasil nos apontam que entre 2004 – 2014, a população carcerária aumentou em 80% e a maioria dos detentos são negros e jovens, que não possuem ensino médio concluso. A morte do bandido para o que vos escreve, consiste em “matar no oprimido, a ânsia da opressão” como diria Paulo Freire, ou melhor, “matar no individuo, a ânsia pela corrupção”. Esse bandido é o bom, o bandido que já nasceu morto, abortado, por políticas públicas educacionais que visam a coletividade.

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.