Capotamento de ônibus mata duas pessoas em Assis

Acidente aconteceu na madrugada

de sábado, 18, e há outros 37 feridos

Um grave acidente na madrugada de sábado, 18, matou duas pessoas na rodovia Raposo Tavares, em Maracaí, região de Assis. Um ônibus que transportava familiares de presos para a visita na penitenciária de Presidente Venceslau capotou na pista. O ônibus levava pelo menos 40 passageiros e dois deles morreram na hora.

Há pelo menos 37 feridos, 12 deles em estado grave. Todos estão sendo atendidos em hospitais da região.

Ainda não se sabe ao certo os motivos do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus, um homem de 46 anos cujo nome não foi divulgado, disse que foi “fechado” por uma carreta e perdeu o controle da direção. No entanto, alguns passageiros que sofreram apenas escoriações contaram que o motorista dirigiu o coletivo em alta velocidade desde que saiu de São Paulo, na noite de sexta-feira. A polícia requisitou laudos para descobrir a versão verdadeira.

Entre os feridos com gravidade, estão duas crianças. Todos foram socorridos por unidades do Corpo de Bombeiros, Samu e Cart, a concessionária que administra o trecho da Raposo Tavares.