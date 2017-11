Casa de artesãs

Sogra e nora produzem tecidos, quadros e

pinturas de imagens numa casa da Fabiano

Quem passa por uma residência na rua José Amorim Ribeiro, na vila Fabiano, em Santa Cruz do Rio Pardo, pode não perceber que em seu interior há uma frenética produção de artesanato. É a casa da aposentada Silvia Melo da Silva Ramos, 71, que pinta quadros em óleo sobre tela, faz bordados e ainda decora e restaura imagens sacras. De quebra, a nora dela, Flávia Ribeiro Zanella, há dois anos é a tecelã que opera um tear de madeira movido por um pedal.

Silvia começou a se interessar pelas artes depois que se aposentou. Antes, foi comerciante da antiga perfumaria “Chandelle”, no centro de Santa Cruz. Na época da loja, ela costumava fazer bijuterias e era especialista em arranjos, mas nunca imaginava que iria manusear pincéis e telas.

Há muitos anos, ela começou a fazer cursos, a princípio para ocupar o tempo. “Fiz de tudo, até curso de doces. Na verdade, foi quando comecei a costurar”, contou. Para tanto, ela reativou a antiga máquina Singer que pertenceu à mãe. Daí para a pintura, foi um passinho.

“Eu tinha curiosidade em aprender a pintura. Quando comecei, vi que não era difícil”, disse. Silvia conta que foi incentivada pela ex-secretária de Cultura Idê Castro Borges, irmã do ex-prefeito Manoel Carlos Manezinho Pereira. “Ela disse que, se eu me inscrevesse num curso de artes, ela iria junto”, disse. Idê, porém, morreu pouco tempo depois num acidente de automóvel. “Devo a ela minha iniciação nas artes”, garante Silvia, que continuou estudando pintura. “Gosto de paisagens e flores”, diz.

Pouco tempo depois, Silvia passou a trabalhar com imagens sacras. Hoje, ela se especializou em adornar imagens com pérolas e principalmente pintá-las. “Eu sempre gostei da arte barroca e até ganhei alguns santos de Minas Gerais. De repente, resolvi começar a pintar as imagens”, contou.



Neste caso, Silvia costuma se valer do conhecimento sobre os santos antes de iniciar uma obra. É o caso de uma imagem de São Francisco, o santo que abandonou a vida mundana para exercer uma atividade religiosa em completa pobreza. “Ele foi muito pobre e, por isso, a imagem deve ser simples, sem nenhuma pedra de adorno. A pintura também deve seguir este estilo”, explica.

O problema de Silvia Melo é conciliar as três atividades — pintura de quadros, de imagens e tecidos —, principalmente com a proximidade do Natal. “Tem hora que não dou conta das encomendas”, brinca. Na verdade, Silvia gosta de produzir e, dependendo do dia, sente uma vontade irresistível de pintar. “Eu já perdi noites de sono com esta vontade. Tive de levantar logo para começar a pintar”, conta.

Tear, arte milenar

Numa sala ao lado da oficina de Silvia, a nora Flávia Ribeiro Zanella manuseia um tear de madeira que comprou há dois anos. E teve sorte, pois este equipamento é difícil de encontrar e costuma ter preços bem salgados. “Achei em Ourinhos, oferecido por uma amiga”, contou.

Flávia já trabalhava com costura há quatro anos, mas se encontrou definitivamente no tear. “Me adaptei muito bem com o tear de pedal”, disse. Hoje, Flávia é tecelã e produz tapetes e até roupas com os tecidos fabricados no equipamento.

O tear, muito mais do que artesanato, se confunde com a história da humanidade. Calcula-se que ele foi inventado há 6.000 anos, quando o homem deixou de vestir apenas peles de animais e se encontrou com os tecidos mais finos. Hoje, as indústrias possuem equipamentos sofisticados para a produção em série de tecidos, mas nada substitui o glamour do velho tear. “Eu ainda estou aprendendo muito”, admite Flávia.

A tecelã se especializou em tapetes, jogos americanos e passadeiras. “Em uma semana, faço dois jogos americanos. Já um tapete é possível fazer em duas horas”, contou.

Flávia gosta de dizer que a casa da sogra se transformou num local de produção de artesanato. “Cada um faz uma coisa. É muito legal”, conta.

