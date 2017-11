Coluna de Geraldo Machado – Edição de 19/11/2017

Pescando e piscando

Geraldo Machado

“Tanta lida pra tão pouca vida.” – (Anônimo)

Somente um “anônimo” mal-agradecido queixa da pouca vida. Ele sonha com a boa vida. O anônimo com aspas põe aspas no próprio nome, assim, “Aspásio” Pereira de Oliveira Lima. Este não é bem um nome, é um pomar — não pode com o peso das frutas e, mesmo assim, riem dele: é desfrutável.

Eu não me sinto bem quando sou obrigado a falar de mim. Deixa os outros que falem — pescando e piscando. Eu fico a pensar no tanto que devo à tão longa existência. Desta vida eu sou credor, porque dei a vida por ela, a olhar em frente, porque o que fica para trás é saldo.

Não posso dizer provir de uma família de pescadores. Seria desmentido na hora, com esta: “E o professor Wilson Gonçalves, sozinho, não pescou por toda a família em tão pouca vida?” Pescou, caçou e tinha um “fado padrinho”, o nosso Tio Tonico. A vida dos dois — sobrinho e tio — vista pelos pessimistas foi pouca.; para os otimistas, um mar-de-rosas. Mar de sal não foi. Eram alegres, de bem com a vida. Muito fáceis de ajuntar amigos.

Não vou amolar o leitor, a repetir o que já escrevi sobre eles. Sou suspeito como todos aqueles amigos da causa própria e da recorrência enfadonha. Lidar, um verbo pouco usado nos tempos atuais, era muito conjugado antigamente. A expressão “lidador” foi dada ao bravo Gonçalo Mendes da Maia por Alexandre Herculano, também um lidador das letras e da História de Portugal.

O boiadeiro lida com o gado e o leiteiro, com as vacas de leite. Liderar se ajusta com o trabalho e ação e, daí, nasce o líder, na política e na administração dos povos. Muitos têm carisma leigo ou religioso, inobstante seja racional ou demagógico nos seus propósitos finais.

Vem o chefe, o xerife – todos mandam e raramente pedem. Se pedir perde a autoridade, cai a coroa, o bastão, até a batuta do maestro e a orquestra desafina e é vaiada pela plateia. O juiz de futebol vira ladrão, e mais: ofendido na sua virilidade e na cor, se não for branco, o palavrão que fere a vovozinha, que não tem nada com a bola: crocheteia, cochilando com os óculos na ponta do nariz.

No cabeçalho deste artigo eu falei, “pescando e piscando”, da lida e do momento. Ninguém pisca quando pesca. Ele isca o anzol com minhoca ou outro engodo para atrair o peixe para o anzol, que é o seu fim, e para a alegria do pescador. Chavantes tem um lago pequeno, em vista, mas muito importante para o lazer para os que gostam de pescar. O peixe que nele vive é a tilápia e outros menores como o lambari, esse caipirinha ligeiro, de escamas coloridas. Há outras espécies, é natural, convivendo e brigando por uma bolhinha qualquer de oxigênio. O lago é sombrio por força de sua posição no terreno, já que se trata de um lago artificial. Essa baixada possuía muitas minas dágua, nascentes, diziam os antigos. O terreno fazia parte privilegiada da “Fazenda Santa Maria”, do Coronel Manuel Ferreira. Português, serrador de madeira, na sua “terrinha”, emigrou para o Brasil, para São Paulo, para Capivari. Com o seu trabalho e honestidade, ganhou dinheiro e comprou a fazenda aqui, onde está Chavantes, onde eu tenho a minha casa sobre solo que antes foi coberto, inteirinho, por verdes cafezais.

Eles floriam todos os anos, perfumando o vale e cobrindo o terreirão, feito de pedras, por frutos vermelhos e espalhados para secar ao sol de agosto. O café, da tulha aumentou a riqueza e o patrimônio do fazendeiro. Mas deu para a população de Chavantes e Irapé, à Santa Casa de Misericórdia e produtos da fazenda para alimentar os doentes internados. Eu era, então, menino, com 14 anos, era aluno interno do Ginásio Diocesano. Num domingo de “saída”, fui almoçar com meu correspondente, o comerciante, amigo do meu pai, Alberto Canelas. Nesse domingo, almoçava com Canelas, um patrício lusitano do interior. Ele me perguntou donde eu era. Respondi e ouvi estas palavras elogiosas: “Você, menino, é de uma terra onde mora o português, fazendeiro (chefe político) que tem a mais sólida fortuna da Alta Sorocabana”.

Num ponto eu me envaideci; em outro, me entristeci: o coronel era do PRP (Partido Republicano Paulista) e a minha família do PD (Partido Democrático), de Oposição. A rivalidade reaparecia só nas eleições do “voto de cabresto” e dos “viveiros”. Fora desse tempo, tudo ia bem — o trabalho e a responsabilidade dos sitiantes com a despesa acarretada com a escola dos filhos – fazia esquecer a política. Não vou nem quero ser um retardatário da História e dos fatos. Ouvi, muitos anos depois, o fazendeiro, doutor Carlos Whattle dizer ao ao meu tio: “Quincas, naquele tempo os métodos eram ruins, mas os políticos eram homens de bem. Hoje os métodos foram corrigidos (voto secreto), mas os homens se desviaram, se corromperam.”

Triste verdade, digo eu, que não sou fazendeiro o coronel e o dr. Carlos, mas cheio de aspirações na alma. Foi um dia (já que estamos reencontrando o passado), eu encontrei alguém dizer que dois portugueses vieram de Capivari só para matar a saudade de um amigo com que eles serraram muita madeira. Foram bem recebidos e até dormiram na fazenda do velho amigo, o Coronel Ferreira.

De volta para casa faziam hora tomando um mau vinho num boteco bem em frente da estação Sorocabana, na espera do trem, sempre atrasado. Os dois portugueses tinham um olho no copo e outro no relógio abotoado no colete. O calabrês do boteco, morrendo de sono, devido “o adiantado da hora” e o atraso do trem, ouvia a conversa dos dois portugueses. Elogio à mesa bem posta, ao vinho, ao “arroz-de-Braga” e, o pior para um italiano, com um olho na gaveta para somar a féria, foi ouvir os dois fregueses palitando os dentes, elogiar o vinho “Casa da Calçada” e desprezar, com pouco caso, a zurrapa que tomavam. Enquanto espreguiçava e abria os braços, coçando o olho, o dono do bar escutou a prosa: “Oh, Joaquim, qual de nós iria esperar por esta ! Lá em Capivari todos conheciam o nosso Ferreirinha; hoje é o Ilustríssimo Reverendíssimo Coronel Ferreira ?!”

Não cabe mais um capítulo desta simplicidade regada com um bom vinho da adega do coronel, e aquela hospitalidade portuguesa – com certeza. Por conseguinte, cada a mim contar o que ouvi do Arnulfo Nogueira, meu grande amigo, já falecido. Um português, com a sua franqueza natural, disse um dia, numa roda de amigos, homens da roça – “Vocês, cá no Brasil, se queixam de tudo e à toa. Em Portugal, só a custa de muito suor e muito trabalho consegue-se viver e tratar da família honestamente – seja na vinha, seja na seara. Aqui, ô gajo (o cara) pela natureza a mês é posta.

Cabe ao leitor dar a frase final à impostação de voz que falta a mim e sobra ao português do Arnulfo..