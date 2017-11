Coluna de João Zanata Neto – Edição de 19/11/2017

Impressões do Mundo

João Zanata Neto *

— Eu nunca entendi de política, mas não quer dizer que não acompanho o noticiário. Eu até acho que todo cidadão tem o dever de ler a seção política dos jornais.

— Essa história de que não gosta de ler não serve como desculpa. A gente tem que ler por necessidade. Depois não reclama. Você sempre diz que eu falo demais e não falo coisa com coisa. Outro dia até me chamou de…

— Falastrão!

— É isto mesmo, mas, veja bem, eu falo muito porque leio bastante. Tenho muito assunto, entendeu.

— Mas e daí. Por que você está falando nisto?

— Porque eu não me conformo com algumas pessoas que não lêem nada. Veja bem, entre todas as pessoas, quais as que desejam mais ler? Só pode ser o analfabeto. Quem gosta de ser chamado de analfabeto? Embora tenha muita gente que mal aprendeu o abecedário e já folga, se achando letrado, estas pessoas só escaparam do apelido analfabeto. Têm um diplominha encardido na gaveta e se dão por satisfeitas.

— Você fala disto, mas eu falava sobre política. O que tem a ver um com o outro?

— Ora meu amigo, você não leu sobre o inventor da prensa para a impressão, o Gutenberg?

— Li sim e sei até que não foi ele o inventor!

— Ora isto não importa agora. Considere que seja, está bem? Esta invenção é um marco histórico entre o período das trevas e o Renascimento. Antes dela o conhecimento era velado a poucas pessoas. A civilização estava relegada à servidão e ao desconhecimento. Depois da imprensa, o mundo se libertou e se rebelou contra os opressores. E, hoje, fazem pouco caso do conhecimento e ignoram que nem mais possuem a liberdade.

— A imprensa nos libertou dos opressores! Esta sua explicação é boa, mas você está generalizando.

— Toda explicação tem uma dose de generalização, mas não perde a razão. Eu sei que há muitas pessoas que lêem, mas a que se resume a cultura atual? Tudo não passa de um anedotário, uma torrente de banalidades, um fetichismo visual e consumismo. Onde estão os críticos literários? Se ainda existem, por que se calaram?

— Você não está sendo justo com o jornalismo sério e combatente.

— Os jornalistas e os filósofos são as únicas escolas do homem crítico, porém não falo deste quase exclusivo reduto de seres esclarecidos. Eu me refiro ao todo um povo desarmado do saber. Este povo não tem mais base teórica para serem críticos. No entanto, o conhecimento está mais disponível do que antes.

— O mundo mudou. A tecnologia escancarou as portas de um modelo político ultrapassado. Estamos vivendo uma transição, buscando formatar um novo modelo de sociedade.

— Discordo desta sua opinião. A tecnologia perdeu o seu idealismo. Hoje somos usuários de uma tecnologia. Pouca gente sabe o que tem dentro dela. Pouca gente sabe que a teoria quântica desenvolveu os semicondutores. O modelo político não está ultrapassado, ao contrário, ele está em pleno apogeu de dominação. Ele é muito semelhante ao modelo do Império Romano, repleto de intrigas e tão corrupto e megalomaníaco. Sob este Sol nada mudou, diria o Rei Salomão.

— Todo este discurso é muito envolvente, mas o que há de ser feito?

— Você não entendeu nada. Nós precisamos renascer, comparar, criticar, aplacar os vícios e resgatar a liberdade que nos foi oferecida. A tecnologia é só um objeto alegórico, em parte útil, mas tem o seu lado explorador. No entanto, o ser humano é o mesmo, um ser pensante, ético com a mesma base de valores. Carece apenas de ser crítico.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.