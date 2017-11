Deputado diz a Otacílio que Lula ‘deve ganhar a eleição’

Ex-presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia encontrou

política diferente em S. Cruz, onde prefeito nem é mais do PT

Na última vez em que Arlindo Chinaglia visitou Santa Cruz do Rio Pardo, o prefeito era filiado ao PT, o partido estava no comando do País e, por conta disso, dezenas de pessoas acompanharam o parlamentar que teve papel de destaque nos governos dos presidentes Lula e Dilma Rousseff. Na noite de sexta-feira, ao retornar à cidade, Chinaglia encontrou um grupo de apenas 12 pessoas para recepcioná-lo. Como consolação, estavam lá o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), o vice Benedito Batista Ribeiro (PT), o presidente da Codesan Cláudio Agenor Gimenez e outras lideranças petistas, inclusive o presidente do diretório municipal, Felipe Souto. “É meu primeiro ato como presidente e, por isso, estamos honrados com sua visita”, disse Souto ao deputado federal.

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Chinaglia negou que esteja visitando cidades do interior com objetivos eleitorais. Na verdade, ele disse que está buscando as lideranças para alertar sobre os perigos que estão rondando o País. “Uma delas é a reforma da Previdência, logo depois de entrar em vigor a reforma trabalhista que destruiu vários pontos da CLT. Além disso, o governo federal está prestes a vender ativos da Petrobras, como o campo de Carcará, que era a joia da coroa. Tudo isto será irrecuperável”, afirmou.

Arlindo Chinaglia foi recebido na sede do Sindicato dos Calçadistas, no Jardim Ipê. Bem diferente da visita anterior, ele encontrou um prefeito agora filiado ao PSB. “Mas estamos na mesma luta”, antecipou Otacílio Parras.

Chinaglia, entretanto, estava alegre. Afinal, no mesmo dia foi divulgada a pesquisa do instituto Vox Populi, que indica uma vitória do candidato petista Lula na eleição presidencial do próximo ano. E no primeiro turno. O deputado acredita nos números, lembrando que todos os institutos de pesquisa sinalizam que Lula deverá ser o próximo presidente. O problema, reconhece, está no risco do ex-presidente não conseguir o registro da candidatura após ser condenado pelo juiz Sérgio Moro.

“Uma condenação do Lula sem uma única prova é coerente com o golpe que foi dado. Aliás, se houvesse uma única prova ela estaria estampada em todos os jornais, TV e rádios do mundo todo”, afirmou. “Mas nós vamos inscrevê-lo nas eleições e ele vai disputar o primeiro turno. Vamos ver se a população vai continuar assistindo calada estas atitudes de perseguição”, insistiu. Na opinião do parlamentar, uma parte do Judiciário brasileiro se politizou.

Para o deputado, o Brasil vive um momento muito difícil com a ascensão da direita e é preciso uma mobilização nacional. “Na verdade, esta direita já existia, mas somente agora o fascismo deu a cara no Brasil. Com o recente escândalo do Aécio, aquele que incentivou panelas supostamente em defesa da moralidade, muitos precisam se explicar”, criticou.

Para Chinaglia, nem todos os brasileiros que saíram às ruas contra Dilma são fascistas. “Creio que foram equivocados”, avaliou. Ele lembrou que o deputado extremista Jair Bolsonaro, que está em segundo lugar em todas as pesquisas, é aquele que ameaça matar pessoas.

Pouco antes da reunião com o prefeito e membros do PT, Chinaglia disse que vai analisar um provável pedido de verbas através de emendas parlamentares. O deputado, por sinal, já destinou recursos para Santa Cruz, em outros tempos. “Mas é preciso lembrar que o dinheiro público não é um supermercado. Porém, vou analisar os pedidos”, disse.