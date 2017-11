‘Enfermagem domiciliar’ hoje já é uma necessidade

Novidade chegou há um ano em

Santa Cruz e já virou referência

A enfermagem diretamente no domicílio do paciente chegou de forma empresarial a Santa Cruz do Rio Pardo há um ano, através da AleNeto Enfermagem. A proposta da empresa, de profissionalizar o serviço de atendimento domiciliar, se transformou numa referência na cidade no atendimento a pacientes, especialmente idosos. O maior benefício é a estrutura maior que oferece equipamentos, materiais e profissionais treinados, inclusive plantões 24 horas para atendimento de um simples curativo.

A AleNeto, comandada pela enfermeira Mayara Moreno e pelo empresário Alexandre Moreno, foi fundada no dia 21 de novembro do ano passado. A estrutura dispõe de outras duas enfermeiras — Tamires Guerra e Ana Paula de Rossi —, que coordenam equipes que fazem plantões em residências de Santa Cruz do Rio Pardo e cidades da região.

Segundo Nayara, o foco da AleNeto é aliar conhecimento técnico especializado com um trabalho humanizado, cuidando do bem-estar do paciente. “Cuidamos não apenas da rotina do paciente, como do controle completo de toda a sua condição clínica”, explica Nayara.

Na verdade, a falta de técnica nos cuidados domiciliares a pacientes, principalmente idosos que passaram por procedimentos médicos, é a principal causa do retorno a hospitais. Em muitos casos, o paciente definha tanto que o quadro acaba evoluindo para a morte, daí a importância de um atendimento domiciliar profissional.

‘Autoestima’

A AleNeto implantou um projeto batizado de “Belezaterapia”, onde os pacientes recebem tratamentos de beleza em domicílio ou até mesmo em salões. O serviço é realizado uma vez por semana. No caso de homens, existe um café da tarde especial. “Esses momentos de quebra de rotina fazem parte de um trabalho para elevar a autoestima dos pacientes mais idosos”, conta Nayara. Há, inclusive, serviço para banho em idosos.

No entanto, a empresa também presta serviços para mães e recém-nascidos. Existem, por exemplo, pacotes mensais que, além de auxiliar a mãe, oferecem orientações sobre tarefas básicas nos primeiros meses. O serviço é muito importante para mães que tiveram o primeiro filho. Além disso, uma equipe especializada acompanha o desenvolvimento da criança e da mulher.

Numa sociedade em que as pessoas cada vez têm menos tempo, a enfermagem domiciliar veio para ficar. “A cidade e toda a região compreenderam a qualidade de um serviço técnico especializado e supervisionado por uma estrutura empresarial”, diz Alexandre Moreno, diretor da empresa. Ele também ressalta que a técnica responsável da AleNeto possui pós-graduação em UTI na Santa Casa de São Paulo, além do fato da empresa possuir habilitação pelo Coren, o Conselho de Enfermagem. “Tudo isso dá segurança às famílias”, explicou Alexandre. A AleNeto fica na avenida Batista Botelho, 418, sala 4. Os telefones para contato são (14) 3372-0631 e 99747-0154.