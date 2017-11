Centro Cultural Special Dog vai levar ‘Natal Mágico’ à praça

Centro Cultural Special Dog fará

quatro espetáculos na praça em 2017

O tradicional evento natalino do Centro Cultural Special Dog terá quatro apresentações na praça Leônidas Camarinha em Santa Cruz do Rio Pardo. Batizado em 2017 de “Natal Mágico”, são duas apresentações que serão exibidas novamente na véspera do Natal. Será a quarta edição de espetáculos natalinos do Centro Cultural mantido pela indústria santa-cruzense Special Dog.

Segundo a diretora do Centro Cultural, Juliana Pereira Manfrim, os dois espetáculos envolvem música, dança e artes circenses. No ano passado, a “Cantata de Natal” atraiu quase 2.000 pessoas à praça central de Santa Cruz do Rio Pardo.

A abertura oficial deste ano será na quarta-feira, 20 de dezembro, com o concerto “O Primeiro Natal”, a partir das 20h. Professores do Centro Cultural e músicos convidados formarão uma orquestra para acompanhar o Coral Adulto do Centro Cultural, com 60 vozes. O grupo vai exibir hinos sacros tradicionais de Natal, como “Noite Feliz”, “Pequena Vila de Belém” e “Noite Santa”.

Um dos destaques deste ano é a participação da cantora lírica santa-cruzense Giovanna Maira, a consagrada soprano que integrou a Orquestra Bachiana Jovem, regida pelo maestro João Carlos Martins, gravou vários álbuns e já cantou em eventos especiais no Palácio do Planalto para dois ex-presidentes da República.

No dia 21 de dezembro, uma quinta-feira, também a partir das 20h, as portas e janelas do Centro Cultural Special Dog se abrirão para contar a fábula da Cantata “Sonho de Natal”, um musical com a participação dos alunos de canto coral infantil e jovem e do projeto “Circênico”.

A cantata narra a história de uma menina que dorme e acorda dentro da fábrica de brinquedos do Papai Noel. É o momento em que todas as coisas ganham vida e a menina conhece os funcionários e tudo o que faz a fábrica produzir presentes o ano todo.

O “Concerto de Natal” e a cantata “O Primeiro Natal” serão reapresentados respectivamente nos dias 22 e 23 de dezembro, novamente a partir das 20h. Todos os espetáculos serão transmitidos ao vivo através da página do Centro Cultural Special Dog no Facebook.