Coluna “Dicas” – Edição de 26/11/2017

Rompeu

Quem vai perder com a briga entre o deputado federal Capitão Augusto (PR) e o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) é a população de Santa Cruz. Embora garanta o contrário, o parlamentar não deve apresentar tantas emendas que beneficiem a cidade até o final de seu mandato. Até agora, ele garante que conseguiu R$ 2,2 milhões para o prefeito Otacílio.

Resvalou

A presença do ex-vereador Souza Neto (DEM) na coletiva em que o deputado Capitão Augusto (PR) anunciou o rompimento com o prefeito acabou gerando uma crise na rádio Difusora AM. Ao vivo, o dono da emissora, Pedro Donizeti, quis saber os motivos da atitude de seu funcionário. Parecia até que haveria demissão no ar…

Esqueceu

Por falar em Difusora, a emissora é o único veículo de comunicação que não diz um pio sobre a CPI das Horas Extras, que já atingiu o atual governo. Tem gente que diz que a ordem veio de cima…

Desligado

Quem não ficou bem na fita com o rompimento do deputado Capitão Augusto e o prefeito Otacílio foi o vereador Murilo Sala (SD). Presente na entrevista coletiva do deputado federal, ele foi à rádio Difusora dois dias depois para desmentir qualquer rompimento. Logo em seguida, Otacílio descascou batatas contra o Capitão na mesma emissora de rádio.

Na ativa

O procurador jurídico da Câmara, advogado João Luiz de Almeida Júnior, tem sido elogiado como o melhor “integrante” da “CPI das Horas Extras”. Partem dele algumas perguntas que têm sido esquecidas por vereadores. O curioso é que, para participar de todos os trabalhos, o procurador vai ter de fazer “hora extra”…

Preparação

A cada dia, as sessões legislativas em Santa Cruz do Rio Pardo terminam mais cedo. Na segunda-feira, 20, a Câmara encerrou sua reunião quinzenal antes das 20h30. Também pudera! Nos dias seguintes houve trabalho exaustivo por conta dos depoimentos na CPI da Codesan.

Convite

O vereador Edvaldo Godoy (DEM), hoje considerado independente, recebeu dois convites para se candidatar a deputado. Um foi do próprio partido, recusado de pronto. Afinal, eleger-se pelo DEM somente aqueles que possuem farta densidade eleitoral. No entanto, um outro convite acabou balançando Edvaldo, que ficou de pensar. Ele não revelou o partido e nem as condições propostas.

Ponte é

consertada

Finalmente o DER — Departamento de Estradas de Rodagem — reparou a lateral da ponte sobre o rio Pardo na rodovia SP-225, próximo à área urbana de Santa Cruz, que havia sido danificada num acidente em agosto, quando um trator caiu no rio. O buraco estava tapado com bambu já há algum tempo…

“Coisas de Política”

Distração fatal

Aquele político extremamente popular tinha, além da “simpatia natural”, também duas outras características. Era muito distraído e fazia a maior parte das coisas sem prestar atenção.

Era comum, por exemplo, entornar o saleiro no cafezinho para adoçá-lo. A outra característica era trazer sempre uma caneta enroscada na orelha, como faziam os balconistas das lojas, antigamente.

Certo dia, ao reunir-se com um grupo de correligionários para um debate em torno da política local, foi surpreendido quando perguntaram sobre o que ele tinha em sua orelha. Ao verificar, constatou que se tratava de um supositório dentro do invólucro. Veio, então, uma reação que causou espanto a todos:

— Puxa vida! Onde foi que enfiei minha caneta?

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)