Município faz exames gratuitos de HIV

Campanha “Fique Sabendo”, do governo estadual,

começa nesta segunda-feira na rede de Saúde

A campanha “Fique Sabendo”, promovida pela secretaria de Estado da Saúde, também será realizada em Santa Cruz do Rio Pardo. A prefeitura informou que a partir de amanhã todas as unidades de Saúde do município estarão recebendo pessoas das 13h às 16h para exames de detecção de várias doenças. A princípio, a campanha visa incentivar o teste de Aids, mas foi ampliada e está oferecendo testes rápidos para doenças como sífilis e hepatite B. A “Fique Sabendo” vai até a próxima sexta-feira, 1º de dezembro.

O objetivo da campanha é incentivar testes rápidos — e gratuitos —, facilitando o acesso da população, além de conscientizar as pessoas sobre a importância de realizar os exames. O governo de São Paulo resolveu ampliar a campanha deste ano, principalmente para detectar a sífilis, doença cujo aumento de casos já é preocupante.

O exame é uma medida preventiva, onde a pessoa infectada pode, a partir do diagnóstico, iniciar um tratamento adequado. Com isso, o Estado enfrenta a epidemia entre setores da população que têm vida sexual ativa ou que pertence aos grupos mais atingidos pelas doenças.

A Aids ainda não tem cura, mas possui tratamento. Os medicamentos oferecidos a todos os portadores de HIV/Aids garantem uma qualidade de vida normal. Quem tem o vírus HIV e não sabe, além de não se cuidar, pode transmitir a doença involuntariamente através de relações sexuais ou até uso compartilhado de drogas.

Além disso, o preconceito afasta as pessoas dos exames rápidos. Segundo a secretaria de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, fazer o teste e descobrir que é portador de uma doença pode ser uma decisão difícil, mas é um passo decisivo para a própria saúde do paciente e um controle mais efetivo da Aids no Brasil.

O problema se agrava porque muitas pessoas não sabem que possuem o vírus HIV, causador da Aids. Afinal, a doença pode levar anos para se manifestar. O HIV destrói as células de defesa do corpo e as doenças oportunistas aparecem como grandes ameaças.

Uma pessoa com HIV pode transmitir o vírus sem ter desenvolvido a Aids. Por isso, é importante usar preservativos em todas as relações sexuais e não compartilhar seringas e agulhas.

Qualquer pessoa, independentemente da idade, pode realizar o teste. Adolescentes maiores de 12 anos não precisam estar acompanhados. No entanto, é importante levar à unidade de saúde escolhida o Cartão Nacional do SUS ou outro documento pessoal para preenchimento da requisição do exame.