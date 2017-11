Um prêmio ao amor

Escola de Chavantes conquista prêmio

nacional com projeto voltado ao idoso

A escola estadual “Dr. Ernesto Fonseca”, de Chavantes, venceu o prêmio nacional “Construindo a Nação – Transformadores”, promovido pelo Instituto Cidadania em parceria com a Fundação Volkswagen. A conquista será entregue no próximo dia 5 de dezembro, em solenidade especial. O primeiro lugar coroa um projeto de solidariedade e amor ao próximo que envolveu não apenas alunos e professores da escola, mas até agentes políticos do município.

O concurso envolveu grêmios estudantis de escolas de todo o País, cujo tema foi cidadania. A escola de Chavantes, de Ensino Fundamental e Médio, resolveu implantar um projeto amplo, sob a direção da professora Márcia Aparecida de Carvalho Zanacoli, coordenadora do Grêmio Estudantil “Fogo da Vitória”. O tema escolhido para o projeto foi o idoso. “O asilo de Chavantes, por exemplo, para muitas pessoas era um mero depósito de pessoas idosas. Os próprios alunos admitiram que, após as primeiras visitas, perceberam a importância desta instituição para idosos”, disse Márcia.

Segundo a coordenadora, a alegria dos idosos com a visita dos alunos também contagiou o grupo, já que todos admitiram que o contato poderia acabar com o fim do projeto. Foi aí que surgiu a ideia de envolver o Poder Público numa ação maior.

Os alunos, então, procuraram prefeito e vereadores para a elaboração de um projeto de lei tornando obrigatório o envolvimento do asilo nas práticas estudantis. A tramitação do projeto foi acompanhada pelos alunos e, com o apoio dos vereadores, foi aprovado e sancionado pelo prefeito Burguinha. O texto cita como base, inclusive, o Estatuto do Idoso.

Até o deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena (PR) foi envolvido no projeto e, inclusive, acompanhou algumas etapas. “Nossa ideia é que ele levasse a ideia para a Assembleia Legislativa. Ele já apresentou um projeto em São Paulo para que a nossa lei seja estendida para todo o Estado”, disse Márcia.

A escola “Ernesto Fonseca” praticamente mudou após vencer o concurso nacional. O clima é outro e os alunos ostentam um orgulho. “Este título foi transformador para uma escola estadual de uma pequena cidade”, avalia Márcia. “Nossa autoestima foi lá para cima”, garante.

O resultado é que a instituição resolveu participar de outros concursos. E não poderia ser diferente. Venceu o prêmio do “Primeiro Encontro Estadual de Grêmios Estudantis do Estado de São Paulo”, de alcance estadual.

A escola também está concorrendo no concurso “Todo dia é dia de Cidadania”, promovido pelo Ministério da Transparência, do governo federal, e está otimista em mais um grande resultado nacional. Os campeões serão anunciados no próximo dia 30 e Chavantes está disputando com escolas de grande porte das capitais brasileiras.

A “Ernesto Fonseca” possui cerca de 1.000 alunos e deve continuar participando de concursos no Brasil. Afinal, o sonho não tem limites.