Vida de palhaço

Pai e filho formam dupla no

picadeiro de circo internacional

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Marcos Antônio Pereira Santos tem uma rotina diária diferente da maioria dos trabalhadores. Ele dorme a apenas alguns metros do local de trabalho, fica horas se concentrando e planejando seu ofício e, minutos antes de entrar no serviço, gasta um bom tempo pintando o rosto e preparando sua vestimenta. Marcos, na verdade, é Marquito, o palhaço do Circo Portugal, que deixou Santa Cruz do Rio Pardo há duas semanas e hoje está acampado em Ourinhos, no recinto da Fapi. Se cada circo possui uma variedade diferente de atrações, todos têm palhaços, considerados “a alma” de qualquer espetáculo. Além do momento propriamente dito das palhaçadas, estes personagens brincalhões também fazem pequenas exibições nos intervalos, necessárias para a montagem de aparelhos para malabaristas ou trapezistas. Tapam “buracos” na programação fazendo o público rir.

Aos 49 anos, Marquito se apresenta no picadeiro com outro palhaço, Pipo, que na verdade é seu filho Fernando Henrique Santana dos Santos, 25. O pai lamenta ter começado na profissão muito tarde. “Eu tinha uns quinze anos. Porém, meu filho entrou no picadeiro pela primeira vez, já caracterizado como palhaço, aos cinco anos”. Os dois agradaram tanto o público de Santa Cruz que alunos de uma escola estadual chegaram a escrever ao jornal pedindo uma reportagem com os palhaços.

Marquito e Pipo praticamente nasceram “na lona”. Marcos Antônio Pereira Santos, 49, tem origem em famílias circenses. Por acaso, nasceu em Votuporanga, quando o circo fazia uma temporada. Ainda não era o Portugal, é verdade, porque Marquito já passou por vários circos. “A criança do circo aprende cedo. Na verdade, as brincadeiras da infância já são um aprendizado”, diz ele, que costumava imitar palhaçadas desde cedo. Claro que tinha a quem se espalhar, pois o pai e vários tios eram palhaços.

Fazer rir é, segundo Marquito, um dom. “Existem escolas circenses para todas as áreas do circo, menos para palhaços. Isto não tem como ensinar. Você pode até aprender, mas sem o dom não há como se fazer rir”, explica. Marcos tentou fazer outros números, como no trapézio, mas percebeu que seu destino era mesmo viver fazendo palhaçadas. É uma realização plena, segundo ele, ver uma criança rir. “É muito gratificante”, garante.

O problema é que nem sempre o palhaço está alegre. “Às vezes há algum problema de saúde ou mesmo na família. Já trabalhei no dia seguinte à morte de um parente. É rir e chorar no picadeiro, ao mesmo tempo. Afinal, o público não tem culpa dos nossos problemas e nem pode saber”, afirma. “Fazer rir é nossa obrigação”, insiste.

Além dos “buracos” durante o espetáculo, os palhaços também são chamados quando algo dá errado. “O público nem percebe. E quando o erro acontece na própria apresentação do palhaço, o improviso ajuda a esconder tudo”, diz Marquito.

É por isso que ele o filho se dão bem. Mas se Pipo cometer algum erro, Marquito tem toda a autoridade para dar bronca. Os palhaços contam que procuram “sentir” o público antes do espetáculo começar. “Eu diria que não somos humoristas, já que trabalhamos a maior parte mudos. Pelas palmas já sabemos se o público está frio ou não”, explica.

A vida no circo é contagiante, um mundo completamente diferente. Marcos, por exemplo, já deixou o picadeiro para tentar se aventurar em outros empregos, aqueles considerados “normais”. Mas à noite, sentia tanta falta do circo que voltou às origens. Marquito precisava sentir novamente aquele “friozinho” na barriga. “Isto acontece sempre. Cada espetáculo é diferente”.

Até mesmo a moradia em trailers ou ônibus “vicia”. Marquito mora num dos ônibus do Circo Portugal, com todo o conforto possível, até mesmo ar condicionado. “Mas o resto é comum. Também preciso pagar contas ou cuidar dos filhos. Creio que a grande diferença é que sou meio sério no dia a dia”, diz.

Palhaço aos 5 anos

Companheiro do pai no picadeiro do Circo Portugal, Fernando Henrique Santana dos Santos, 25, começou a fazer palhaçadas aos cinco anos. “O palhaço do circo era meu pai, meu herói. Comecei a imitá-lo e resolvi seguir a mesma carreira”, conta. Virou Pipo, um palhaço cuja maior característica é brincar com o público. Ao contrário do pai, tenta ser palhaço no dia a dia. Às vezes, se dá mal. “Já me vi fazendo piadas sem graça”, admite. Casado e pai de uma menina de cinco anos, diz que a filha já brinca com bambolê e de subir em cordas. Tudo indica que vai manter a tradição da família no circo.

Pipo diz que é “um orgulho” contracenar com o pai Marquito no picadeiro. “É muito bom. Um olha para o outro e já sabe o que fazer”, conta. Para ele, o palhaço é uma das profissões mais difíceis no circo. “Já trabalhei doente, com dor de dente ou parente morrendo. Neste momento, precisamos nos concentrar para encontrar graça e fazer o público rir. Para a plateia, nada muda, já que só podemos expressar nossas verdadeiras emoções fora do picadeiro”, afirma.

Pipo não se vê fora do circo. “Eu espero estar no picadeiro bem velhinho, pintando o rosto e fazendo as crianças rirem. É nossa missão nascer e morrer no circo”, diz.

* Colaborou Toko Degaspari