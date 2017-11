Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 26/11/2017

Futebol e circo

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Tem gente que gosta de futebol. Melhor dizendo: tem muita gente que gosta muito de futebol! E dizem que o europeu é ainda mais fanático por futebol do que nós brasileiros. Nós, vírgula. Eu não dou a mínima por um grande jogo, que dirá por uma pelada. Consequentemente, não consigo entender como é que alguém vive, respira futebol. E não apenas aqueles 90 minutos perdidos dos dois tempos regulamentares. Porque, em certos casos, a cobertura começa cedo, no hotel, na concentração. Depois, um helicóptero da tv persegue o ônibus que leva a delegação ao estádio. Sendo o futebol mais antigo do que a tv, fico imaginando essa perseguição na era do rádio. Nos vestiários e na cabine de transmissão, toda sorte de especulação e informação antes do jogo propriamente dito. Dai, vêm os noventa minutos perdidos. E, quando o placar deveria colocar um ponto final nessa odisseia, começam as mesas redondas, horas de discussão, não apenas no dia da peleja como pela semana a fora! É o ganha pão de muita gente, simplesmente porque muito mais gente gosta de assistir.

Toda essa minha “falta de sensibilidade” foi, de certa forma, justificada numa observação de Maurício Carrilho, o torcedor mais fanático, sério e dedicado que me foi dado conhecer na vida. “Quantas vezes seu pai o levou a um campo de futebol?”. Minha resposta não podia ser outra: nenhuma. “Pois é… Meu pai me levou ao Maracanã pela primeira vez quando eu tinha dois anos de idade”. Era uma final do Campeonato Carioca e o Flamengo perdeu para o América. O menino de dois anos vestido com o uniforme rubro-negro saiu do estádio chorando no colo do pai. Ao ver a cena, uma granfina com nariz de cadáver tentou consolar: “Coitadinho, tão pequenininho…”. O velho Carrilhão aplicou-lhe um corretivo: “Coitadinho uma pinóia, minha senhora. Meu filho está paramentado com as cores do maior time do mundo. O resultado do jogo de hoje será um detalhe na nossa história de glórias. Passar bem”. (Os palavrões, aos montes, eu suprimi por minha conta).

Em pesquisa feita pela diretoria do Flamengo, Maurício Carrilho aparece como o compositor que mais homenageou o clube. Jorge Ben, Gilberto Gil, Moraes Moreira, essa turma disputa a segunda colocação, muitas voltas atrás de Maurício Carrilho com mais de 100 músicas! Para se ter ideia do repertório, cada jogador do time campeão do mundo de 1981 ganhou a sua música – até os reservas! E tem música para o primeiro barco do clube a vencer uma regata no Rio, pro técnico da equipe de remo, pro “Algodão”, lenda do time rubro negro de basquete, para as camisas oficiais, conhecidas como Papagaio-de-Vintém, Cobra Coral e Manto Sagrado… Tem música até para o time de botão do Flamengo! Em 1955, o médico Gilberto Cardoso era presidente do Flamengo. Ao ver seu time vencer o campeonato daquele ano com uma cesta no último segundo, ele morreu do coração. Em compensação, ganhou uma música do Maurício Carrilho. Assim como Zico, Júnior, Raul Plassmann, Domingos da Guia, Leônidas da Silva…

Se você acha que eu nunca levei meus filhos a um campo de futebol, acertou! Como meu pai, eu os levei ao circo, ao cinema, que é um outro jeito de se ocupar o tempo perdido, ou a vida. Mas pergunte pra que time torce meu filho mais velho?