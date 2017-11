Contando com a chuva

Profissão em extinção, técnico que

conserta guarda-chuva ainda existe

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O nome dele é complicado. Rosenwald Leme de Araújo nasceu no dia 4 de julho, em plena comemoração da independência dos Estados Unidos. O pai, um nordestino, queria homenagear o ex-presidente dos EUA Theodore Roosevelt, de quem era admirador. Certamente o cartorário não entendeu a pronúncia correta do paraibano. Ficou Rosenwald mesmo, mas ele “adotou” um apelido para simplificar: “Paulo Guarda-Chuva”. “É meu nome de fantasia”, explica. Morador de Bauru, ele percorre a região todos os meses como uma espécie em extinção. Rosenwald conserta guarda-chuvas, mesmo na época dos produtos chineses ao alcance de todos.

Na semana passada, Paulo, 52, andava pelas ruas de Santa Cruz oferecendo seus serviços. Claro que ele reclama da “concorrência” chinesa, que vende guarda-chuva a menos de R$ 20. O conserto, por exemplo, pode custar de R$ 5 a R$ 20. Mesmo assim, Paulo garante que consertar um produto antigo ainda compensa. “O importante é a qualidade. Hoje, é tudo made in China, com produtos baratos que não duram nada”, conta. Os antigos, garante, podem durar décadas, apenas trocando peças.

Ele aprendeu o ofício com os dois primos que moram em Bauru. Já tinha 28 anos e gostou tanto que se tornou especialista. Paulo acredita que ele e os primos são os únicos “mecânicos” de guarda-chuvas que restaram em Bauru.

Quando não está em Bauru, parte de seu dia é dentro de ônibus. Paulo “Guarda-Chuva” percorre uma extensa região, trabalhando em cidades como Agudos, Piratininga, Ourinhos e muitas outras. “Geralmente visito uma cidade a cada quatro meses, mas as pessoas costumam me telefonar pedindo minha presença”, conta. Paulo atende pelo (14) 99866-0532.

A oficina ele carrega nas costas. São dezenas de peças de guarda-chuvas, desde cabos a botões, arames e até o tecido. “Quando é automático, é um pouco mais difícil consertar”, conta Paulo, que nunca deixou um produto sem conserto.

A experiência do mecânico é surpreendente. Em segundos, ele desmonta completamente um guarda-chuva, arrancando as armações e verificando a situação das peças. Sombrinha requer mais delicadeza. Em seguida, troca tudo o que está desgastado e, em minutos, o guarda-chuva está montado, novinho em folha. E tudo isso Paulo faz na rua, em qualquer cantinho. Só não pode chover.

Paulo não faz propaganda. O negócio é alimentado “boca a boca” e pela simples presença dele na rua consertando guarda-chuvas. “Muita gente me vê e traz um guarda-chuva para arrumar. Um dia desses, uma mulher me deu uma missão curiosa. Queria que eu fizesse um guarda-chuva de dois totalmente estragados, além de pintá-lo todinho de branco, inclusive as varetas”, contou. Rosenwald não reclama. “O cliente tem sempre razão”, diz, enquanto põe a mochila nas costas e sai apressado para pegar o ônibus.

Acessório já

ditou a moda

O guarda-chuva provavelmente surgiu na região da Mesopotâmia há 3.400 anos. Era, na verdade, um acessório que indicava riqueza e protegia o dono do sol, já que quase não chovia na região. No século XVIII, entretanto, passou a ditar a moda, principalmente na corte francesa. Em alguns períodos, foi visto como um objeto sagrado, só podendo ser utilizado para cobrir divindades, sacerdotes e realezas. O guarda-chuva ou a sombrinha eram de uso obrigatório em qualquer ocasião.

A sombrinha, a versão feminina do acessório, passou a ser dobrável para ajudar a mulher em passeios de carruagem. Geralmente era fabricada em tecidos finos, como seda, renda e algodão. Com o passar dos anos, foram criadas variações e, em alguns casos, substituiu a elegante bengala.

No cinema, a cena mais famosa usando um guarda-chuva foi a de Gene Kelly em “Cantando na Chuva”, filme de 1952.

* Colaborou Toko Degaspari