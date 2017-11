Juiz de Botucatu manda prender homem que matou em São Pedro

Agricultor não se conformou com separação recente

e matou ex-mulher a tiros numa estrada rural

O agricultor Antônio Carlos da Silva, 44, que matou a ex-mulher Alexandra de Oliveira, 40, na última segunda-feira, 20, foi preso na quarta-feira, 22. O crime aconteceu numa estrada rural de São Pedro do Turvo, por onde Alexandra passava com seu carro para ir trabalhar numa estufa de pimenta. Antônio disparou três tiros na mulher, depois de armar uma emboscada que a fez parar o carro. Ele foi encontrado na quarta-feira, mas liberado após prestar depoimento porque não havia juiz na comarca de Santa Cruz para expedir um mandado de prisão. Isto só aconteceu quando o documento foi assinado por um magistrado de Botucatu.

O casal estava junto há 15 anos e têm uma filha de 12. No entanto, começaram a brigar e Alexandra chegou a registrar queixa na polícia por violência doméstica uma semana antes do crime. No dia seguinte, ela ingressou com um pedido urgente para obter medida protetiva. Não houve tempo e ela morreu baleada na segunda-feira, 20.

De acordo com declarações à TV Tem da irmã de Alexandra, Elaine Cristina de Oliveira, o relacionamento do casal começou a ficar conturbado quando Antônio passou a agredir a mulher. Na semana que antecedeu o crime, segundo Elaine, Antônio deu uma surra em Alexandra, que saiu de casa e resolveu pedir a separação. Antônio, por sua vez, dizia que iria matá-la.

Nas redes sociais, Alexandra passou a publicar frases sugerindo as ameaças. Em sua última postagem, a mulher pediu a Deus “que nos guarde de todo o mal”.

De acordo com a Polícia Civil, Antônio armou uma emboscada para a matar a ex-mulher. Revoltado com a separação, ele colocou galhos e troncos no caminho que Alexandra percorria e a esperou. A empresária rural desceu do carro para desbloquear a estrada e Antônio apareceu, desferindo três tiros contra ela. Em seguida, fugiu numa moto pela rodovia vicinal que liga São Pedro do Turvo a Ourinhos.

Minutos depois, Antônio bateu de frente num carro, quase no trevo da vicinal com a rodovia BR-153. Segundo relatos, ele teria tentado o suicídio, mas apenas se feriu. Mesmo ferido, ele fugiu a pé por um cafezal.

A polícia cercou a área, mas Antônio não foi encontrado. Depois, descobriu-se que ele se escondeu na fazenda de um dos irmãos.

Na quarta-feira, 22, o assassino da mulher precisou de socorro médico e procurou a UPA — Unidade de Pronto Atendimento — de Ourinhos. A polícia foi informada e Antônio se entregou.

Segundo seu advogado, Jair Gonçalves, o crime foi motivado por uma crise de ciúme. Segundo ele, Antônio estava abalado pela separação e, ao ver fotos da ex-mulher no celular, ficou revoltado. Gonçalves disse que seu cliente “praticamente não se lembra de nada” do que aconteceu no momento do crime.

Ouvido e liberado

No entanto, o criminoso foi liberado horas depois de ser ouvido e confessar ter matado a ex-mulher a tiros. É que a Polícia Civil de São Pedro do Turvo não conseguiu da Justiça o mandado de prisão temporária de Antônio Carlos da Silva. A explicação é que o Fórum de Santa Cruz do Rio Pardo, especialmente a Vara Criminal, estava sem juiz titular na semana passada.

O assassino confesso foi liberado pela Polícia Civil e, segundo consta, partiu novamente para a fazenda do irmão.

No final da tarde de quarta-feira, 22, um juiz de Botucatu expediu o mandado de prisão temporária contra Antônio. Ele foi preso no mesmo dia e vai responder pela morte de Alexandra Oliveira, provavelmente em júri popular.