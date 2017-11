Orquestra Sinfônica de Isaac Karabtchevsky fará concerto dia 10

A “Orquestra Sinfônica Heliópolis” e o “Coral da Gente”, comandados pelo maestro Isaac Karabtchevsky, estarão em Santa Cruz no próximo dia 10 de dezembro, um domingo, para uma apresentação na praça Leônidas Camarinha, ao lado do Centro Cultural Special Dog. O evento vai começar às 20h30.

O concerto faz parte da série “20 Anos” do Instituto Baccarelli, que foi patrocinado pela Special Dog através do Proac — um programa de ação cultural que permite difundir cultura através de incentivo fiscal.

Reconhecido internacionalmente, o maestro Isaac Karabtchevsky já dirigiu produções na Áustria e em Paris, além de reger as maiores orquestras do Brasil.

O repertório da apresentação em Santa Cruz será natalino, com canções como “Jesus, Alegria dos Homens”, de Johann Sebastian Back, “Ó Noite Santa” e “Noite Feliz”. Além da orquestra, composta por aproximadamente 90 músicos, o concerto também terá alunos do “Coral da Gente”, grupo de canto do Projeto Baccarelli. O encerramento terá a participação de alunos do coral juvenil do Centro Cultural Special Dog, convidados do próprio maestro.