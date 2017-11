Otacílio e Gimenez sabiam da fraude, dizem ex-diretores à CPI

CPI ouviu seis pessoas na semana passada e

maioria confirmou pagamentos irregulares

Ficou claro nos depoimentos da maioria das seis testemunhas ouvidas pela “CPI das Horas Extras” que o esquema de pagamento de horas extras fictícias na Codesan era do conhecimento dos antigos dirigentes e da atual diretoria da empresa pertencente ao município. O ex-presidente Eduardo Blumer disse que chegou a colocar uma placa avisando que somente seriam pagas horas extras efetivamente trabalhadas. Já o ex-diretor financeiro Abelardo Pinheiro Guimarães disse que alertou o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) em 2013, quando a fraude foi descoberta. “Ele se assustou”, disse.

Até hoje, o atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, vem dizendo que só descobriu o caso em junho deste ano, inclusive quando o DEBATE publicou reportagem a respeito, baseada em documentos fornecidos pela direção da Codesan. Entretanto, Blumer e Abelardo garantem que seria praticamente impossível Gimenez não ter conhecimento daqueles fatos.

A CPI apura não apenas os responsáveis pela adoção do esquema de pagamento fictício de horas extras ao pessoal do escritório, mas também a omissão de dirigentes da empresa. Nos dois casos, há indícios de improbidade administrativa.

Segundo consta, vários funcionários receberam o máximo permitido pela legislação trabalhista de horas extras, durante meses, dobrando os salários. Os serviços eram justificados como sendo executados aos sábados, domingos e feriados, quando o escritório da empresa não funciona.

Os depoimentos começaram na segunda-feira, 20, com o vereador Cristiano de Miranda (PSB) depondo como testemunha apenas porque ele foi o primeiro signatário do requerimento que pediu a criação da CPI. Como se esperava, Cristiano nada acrescentou à investigação, limitando-se a dizer que ficou sabendo da suposta fraude pela leitura da reportagem no DEBATE.

O presidente atual da empresa, Cláudio Agenor Gimenez, depôs na terça-feira, 21, horas antes de seu antecessor, Eduardo Blumer. Ele protocolou alguns documentos e o histórico do caso, mas também levou um aparelho para gravar seu próprio depoimento. Cláudio insistiu que não sabia de nada sobre o pagamento das horas extras até junho deste ano, quando descobriu a fraude através de uma ação trabalhista movida por uma ex-funcionária. Segundo ele, a partir daí o prefeito Otacílio foi comunicado e, inclusive, contou tudo à imprensa.

Gimenez confirmou que trocou praticamente toda a equipe do escritório há alguns meses — “praticamente 99% foi substituída”, admitiu —, mas disse que as demissões não têm relação com o caso das horas extras.

Até o prefeito sabia

Um dos depoimentos mais contundentes foi o do ex-diretor financeiro da empresa, Abelardo Pinheiro Guimarães. Nomeado para o cargo pelo prefeito Otacílio Parras, ele disse que o caso foi descoberto em 2013 e levado ao conhecimento do atual prefeito. “Isto foi em março ou abril de 2013 e o caso foi comunicado de imediato ao prefeito, além de tomar as medidas cabíveis”, disse. Era o pagamento de horas extras não trabalhadas, confirmou.

Abelardo também revelou que o Tribunal de Contas do Estado também apontou que o pagamento de horas extras excessivas era irregular. Sobre o fato da diretoria não ter aberto uma sindicância ou alertado a imprensa, Abelardo reconhece que “foi uma falha”.

No entanto, o ex-diretor disse “ser praticamente impossível” a atual diretoria da Codesan não saber do caso em 2015, quando Gimenez assumiu a presidência da empresa.

Nos depoimentos, ficou claro também que o esquema começou no governo de Adilson Mira (PSDB), em 2003, quando o presidente da Codesan era José Éder Pereira. Ele morreu em agosto deste ano, depois de sofrer um grave acidente na rodovia SP-225.

Já o ex-presidente Eduardo Blumer também revelou que os pagamentos excessivos de horas extras foram detectados meses após ele assumir a direção da Codesan. “Não foi de imediato porque assumimos numa situação muito difícil. Não havia dinheiro nem para comprar café”, disse.

Em março ou abril, segundo ele, o esquema foi descoberto e comunicado ao prefeito Otacílio.

Blumer disse que os pagamentos de horas extraordinárias eram feitos “de forma restrita” a operários da construção civil e alguns funcionários do escritório. O ex-presidente também estranhou o fato do atual presidente, Cláudio Gimenez, estar insistindo que não sabia dos fatos. Ele contou, por exemplo, que o departamento jurídico da empresa foi mantido na época por Gimenez. Hoje, o assessor jurídico da Codesan é sócio do irmão de Gimenez num escritório de advocacia.

Já os depoimentos de José Antonio Vidor e Rubens Vieira pouco acrescentaram nas investigações da CPI. Eles garantiram que nada sabiam sobre o pagamento de horas extras.