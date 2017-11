Papai Noel dos Correios recebe cartas até dia 15

Crianças já procuram a agência

e moradores podem ‘adotar’ carta

A campanha “Papai Noel dos Correios” já começou na agência de Santa Cruz do Rio Pardo. Qualquer criança pode enviar sua carta, gratuitamente, para o “bom velhinho”, pedindo presentes no Natal. Ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode “adotar” uma carta, adquirindo o presente que será entregue — também gratuitamente — pelos carteiros.

A campanha é realizada todos os anos e vai até o dia 15 de dezembro. Segundo a gerente Gesilaine Bonacini Rodrigues, até mesmo no dia em que a campanha terminar é possível adotar uma carta, desde que o presente seja entregue também no mesmo dia.

Ela explicou que cestas básicas não podem ser entregues. “Algum chocolate ou guloseima até será liberado”, disse.

Em média, a agência do Correios de Santa Cruz do Rio Pardo costumava receber cerca de 400 cartas, embora apenas a metade geralmente seja “adotada”. Quando há crise econômica, este número cai. Entre os presentes mais solicitados, estão brinquedos, material escolar e roupas.

O morador que adotar a carta não deve se identificar. “Mas tem gente que quer acompanhar a entrega, o que é permitido”, disse a gerente.

Cartinhas

Na tarde de sexta-feira, as irmãs Larissa Bianca da Silva Oliveira, 10, e Nicole, 12, alunas da escola “Sinharinha Camarinha”, aproveitaram para entregar uma carta na agência dirigida ao “Papai Noel”. “Eu tenho muita esperança”, diz Larissa. Aliás, as duas entregaram uma única carta, com os pedidos das duas. “Caprichamos na letra”, brinca Nicole.

As duas garantem que “se comportaram” durante o ano e, por isso, podem ganhar duas bonecas.

Já a prima Luana de Oliveira, que acompanhava as duas, também aproveitou para deixar sua cartinha. Ela pediu um jogo de caixinha. “É a primeira vez que escrevo, mas tenho esperanças”, disse.