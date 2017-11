Pinhata diz que sabia “só um pouquinho” da fraude nas horas extras

O vereador Paulo Pinhata (PMDB) ficou numa “saia justa” após declarações do atual presidente da Codesan, informando que ele sabia das irregularidades no pagamento de horas extras antes do DEBATE publicar uma reportagem sobre o caso, em junho deste ano. Gimenez disse que, pouco antes do jornal publicar a matéria, ele já havia contado o fato a Pinhata.

O vereador, entretanto, deu declarações anteriores de que só tomou conhecimento dos fatos através da imprensa, a partir de junho.

Na semana passada, Pinhata foi à rádio 104 FM se explicar. Segundo ele, Gimenez realmente contou alguns detalhes, mas não revelou tudo sobre a suposta fraude. “Eu sabia só um pouquinho”, explicou.

A CPI das “Horas Extras” vai continuar nesta semana, possivelmente com os primeiros depoimentos de ex-funcionários da Codesan que teriam sido beneficiados com a fraude.

O presidente da comissão, vereador Luciano Severo, também disse que os depoimentos da semana passada automaticamente vão provocar a convocação de antigos membros da assessoria jurídica da Codesan. Um deles é a advogada Denise Vidor.