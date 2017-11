Artigo: “Mais Sócrates, menos cicuta”

Mais Sócrates, menos cicuta

Carlos Eduardo Gonçalves *

É demasiada a audácia de se escrever sobre a filosofia de Sócrates. Demanda cuidado e respeito por sua vida, sobretudo conhecimento de causa. Embora não se tenha relatos de autênticas publicações de livros em seu nome, muito se comenta nos bastidores biográficos de sua trajetória. Não há em seu meio intelecto similar a Sócrates, quem dirá fora dele. Tempos que dificilmente o povo se posicionava em temas como política, comportamento; salvo exceções.

Em nenhuma hipótese traiu suas convicções e nem a morte fora capaz de abalar seus ideais. Uma vida que não justificou sua morte, mas que justificou suas conjecturas; a não viver em razão dos costumes, a de idealizar novos líderes e, por fim, a de “corromper” a juventude. A democracia que por ele, e vários outros pensadores fora fundada, recolhe agora seus próprios cacos. Nietzsche, sem titubear, diria que Sócrates se tratava de uma “pedra no calcanhar da filosofia”. Mal sabe o filólogo, que Aquiles não lhe poderia ter sido tão generoso.

Política para Sócrates é o sinônimo de reinvindicação da liberdade de expressão e a atividade suprema da atividade e participação dos indivíduos da Pólis e na própria Pólis. A plena democracia consiste justamente na participação popular, na ação dos habitantes em busca da virtude do homem, a voz, a interferência, a insurgência contra a tirania oligárquica. Sócrates discutia em praça pública, junto a dominantes da oratória, que inclusive, depois de suar morte, passaram a possuir posições políticas contrárias àquelas que os unia nos ágoras da vida.

Mas a aspiração à democracia não os dividia, pelo contrário, era o horizonte utópico. Por ironia, a cena mais marcante narrada pelo próprio Sócrates foi presenciar a queima da vasta biblioteca pelo pai, que temia o golpe militar. O temor, na verdade, era pela preservação da integridade da família.

Feito o juramento a Hipócrates, Sócrates optou pelas quatro linhas, onde realmente fazia jus ao título de Doutor. Embora fosse santista de infância, time do diretor deste periódico, seu legado foi constituído na equipe de operários fundada sob a luz de um lampião na esquina da José Paulino com Cônego Martins, no Bom Retiro. O Corinthians. Naquela noite de 1º de setembro, Battaglia, o primeiro presidente proclamou: “O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time”. A Democracia de 82 já estava predestinada.

No mato verde, onde sacudira o barbante, junto a Wladimir, Casagrande, Zenon, inaugurou-se historicamente a Democracia Corinthiana, onde todos, do presidente ao roupeiro, tinham o mesmo peso nas decisões tomadas pelo clube.

Porém, essa não era a única democracia. Magrão teve papel relevante na campanha de redemocratização do país, Diretas Já! Era firme em suas convicções políticas socialistas. Comemorava seus gols sempre com o braço em riste e o punho cerrado. O gesto está associado às lutas dos movimentos sociais e dos trabalhadores em todo o mundo. A mão, é a iconoclastia do trabalho na perspectiva socialista.

Longe de ser um exemplo de atleta, pelos vícios do tabaco e do álcool, Sócrates era um exemplo de militância política. Por mais Sócrates (no plural) e menos cicutas ideológicas.

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.