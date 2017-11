Cartas – Edição de 26/11/2017

‘O sexo dos anjos”

Dizia famoso escritor italiano, Pitigrilli, que não adiantava discutir sobre o sexo dos anjos, pois tanto fazia se fossem machos ou fêmeas. A finalidade deles era eminentemente religiosa para quem acredita e os louva.

Diferente agora do assunto abordado, política partidária da Câmara Federal.

Conheço bem o são-manuelense Milton Monti, que deveria ser, também, Casquel, nome de família desde 1992. Participei junto a ele de uma farsa eleitoreira usando um helicóptero Esquilo, que levava ou trazia o candidato a prefeito para alguma cidade.

Assim, eu, candidato a prefeito por Espírito Santo do Turvo, embarquei em Ourinhos e desci no Turvo. Ali, outro candidato assumia e descia em Borebi. Tudo assim, consecutivamente, começando o voo em Taquarituba. Resta saber, passados 25 anos, quem pagou o frete do helicóptero, pois a pedida dos votos era sempre para o mesmo candidato, do PMDB, Milton Monti. Como perdi a eleilção, nunca mais me procurou, mesmo eu sendo do PMDB.

Tenho visto as emendas e as verbas que ele direciona para a região e para Santa Cruz do Rio Pardo. Como cidadão, agradeço os recursos que são direcionados por ele, mas não de verba própria. Como disse, agradeço o que veio do Governo através do deputado Monti.

Mas não e só ele quem destina essas verbas e contribuições, também emendas para Santa Cruz. Vários outros deputados, alguns daqui da cidade, como o Capitão Augusto Rosa, santa-cruzense de nascimento, e outros deputados federais que também nos destinam verbas governamentais.

Os deputados são meros instrumentos de repasse de verbas. Tenho visto, inclusive nas redes sociais, uma disputa, parecendo coisas infantis de “quem deu mais”.

Tenho uma posição própria, ainda mais agora que o Capitão Augusto rompeu com a administração da cidade. Nessa cisão, só perde o povo. Como eleitor, sou bairrista, e o são-manuelense conheço de tempos.

Já me posicionei em artigos anteriores que apoio e voto no Capitão Augusto Rosa, por ideologia partidária e também por simpatia pessoal, por alguém que é meu conterrâneo. Posto aqui, também que, com mais de 70 anos, não preciso votar mais, mas vou exercer o direito e dever cívico de eleger uma pessoa de princípios honestos, sinônimo da vida pública do Capitão Augusto Rosa.

“Quem deu mais” interessa pouco no particular de cada um. O que manda é a somatória dessas verbas, que permitem ao nosso prefeito gestor realizar essa administração grandiosa que está fazendo. Foi uma pena, meu caro prefeito, a cisão com o deputado Rosa, pois disso quem perde é o povo.

Devo acrescentar mais ao artigo, alicerçado no que já escrevi. Milton Monti é da “turma do mal”: votou a favor da isenção de culpa do presidente Temer, numa manobra eleitoreira de troca de favores.

Já o Capitão Augusto Rosa, considero como da “turma do bem”, pois se posicionou a favor de que o presidente fosse investigado e julgado.

Como vejo em Temer uma política viciada sucedendo Dilma e Lula, acho que estava na hora de botar os pingos nos “is” e parar de se discutir o “sexo dos anjos”, de pouquíssima relevância no contexto.

Dato, raso o presente com a força do poder de divulgação do DEBATE. Da descendência de Benê e Major,

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Preconceito

Muita gente pode pensar que esse assunto de homossexualismo é uma coisa dos tempos de hoje.

Mas, na verdade, isso vem de muitas antigas civilizações. Talvez exista desde sempre, desde o começo do mundo.

Só que não se falava muito nisso como hoje.

Quando eu era jovem, apenas diziam que alguém, um pouco diferente, era chamado de “maricas” ou “mariquinha”.

Atualmente, como tudo é dito e feito às claras, ouve-se demais falar sobre este assunto.

Com o avanço das pesquisas na Medicina e nas Ciências, procuramos explicar esse fenômeno (se é que na realidade seja um fenômeno).

O que importa mesmo nessa questão é não tomar partido de ser contra ou a favor. Cada ser humano é responsável por si mesmo. Ninguém deve julgar o outro, porque só Deus tem esse direito.

Todos nós somos filhos do Senhor e, desde criança, nossos pais fizeram tudo para nos criar como pessoas dignas de respeito. Se respeitarmos o próximo, também seremos respeitados.

Sempre assistimos na TV o desrespeito com que certas pessoas são tratadas. Até temos notícia de que muitos são agredidos até a morte. Também no que diz respeito à questão de raça, cor da pele, situação econômica e de religião. Que absurdo!

Todas as religiões acreditam num Deus particular, e desde remotos tempos já os primeiros habitantes da Terra procuravam esse Deus, entre os egípcios, por exemplo, ou pelos índios de nossa terra, é que há um sentimento dentro de cada ser humano em busca de uma divindade, porque sem ela não se consegue viver nem entender a vida.

O que cada um de nós deve fazer é procurar se transformar sempre, procurar ser uma nova pessoa, acabar com certas coisas bobas que podem atrapalhar nossa vida com o próximo, que também é filho de Deus e está aqui nesse mundo para evoluir espiritualmente.

Quem sou eu para dar palpite na vida do outro, mas sinto isso e a necessidade de me policiar para poder viver mais calmamente, mais tranquila, seguindo meu caminho e procurando não interferir na vida de ninguém.

Se todos pensassem mais no próximo do que em si mesmo, poderíamos viver num mundo onde haveria mais harmonia, mais respeito e mais bondade. É isso que Deus espera de todos nós. Vamos atender Sua vontade. Assim não teremos do que nos arrepender.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Há 25 anos

Desde criança, eu sonhava com um Brasil melhor, porém, na verdade, eu não sabia o que era esse melhor. A referência viria quando integrei a equipe de lançamento do Satélite de Coleta de Dados, SCD-1. Durante o mês de novembro de 1992, morei em Lancaster, estado da Califórnia, próximo a Los Angeles, e trabalhávamos na NASA, dentro da Base de Edwards, deserto de Mojave.

Eu dirigia pelas ruas e estradas da Califórnia, como víamos nos filmes. Tinham sinaleiros sincronizados por quilômetros, ou diríamos, milhas. Nas estradas, para Lancaster, os caminhões têm sua estrada, os carros outra. Acompanhando as vias, lá estavam os rios artificiais que transformaram a seca Califórnia naquilo que conhecemos. Era fácil ver, onde havia humanos, era verde, onde não, a secura dos filmes de bang bang.

Nas ruas, a sinalização tinha as suas curiosidades, nos cruzamentos, o “pare” era para todos, e funcionava a regra de ouro: “o primeiro que chega é o primeiro que vai”. O preço da gasolina era e é de deixar um brasileiro boquiaberto, menos que a metade que pagamos aqui. Assim como os carros, metade do preço do carro brasileiro mais barato, “pelado”, e aqueles tinham direção hidráulica, câmbio automático, ar quente e frio, etc. No deserto, o conforto é essencial, qualquer deslize é morte certa. Um grupo perdeu-se no deserto à noite, foi por pouco.

Naquele deserto, via-se o incrível, aproveitaram o terreno para instalar gigantescos moinhos de vento que geram eletricidade. Mas o mais surpreendente eram as lojas de departamentos. Ao entrarmos em um “mart”, os colegas estavam combinando ficar lá duas horas e meia. Protestei veemente, odiava “supermercados”. Decidiu-se por uma hora e meia. Entrei na seção de calculadoras e produtos eletrônicos. Mama mia! O tempo estava acabando e eu tinha uma enorme loja ainda para ver. Resultado? Tive que procurar um por um e propor ficar mais uma hora lá. Bem, tive que ir muitas vezes para cobrir tudo o que havia.

E os supermercados? Imensos, limpos, bonitos, com frutas e verduras de excelente qualidade. Não se precisava escolher a maçã, todas eram boas. Um dia vi uma cena que explicou: um empregado de dois metros de altura, forte, provável levantador de pesos, retirava as maçãs da caixa, uma a uma. Ao contrário, por aqui, o empregado vira a caixa e danem-se as maçãzinhas.

Dizem que os norte-americanos não tratam bem os estrangeiros, não é verdade! Estavam sempre receptivos e interessados. O Brasil era conhecido pelas armas de boa qualidade. Naquele tempo… De fato, resolvi visitar a seção de armas e lá estavam os nossos “trabucos” exibindo sua altivez.

A estática é um perigo para foguetes. E como eu era o que tinha a pele mais seca e produzia mais faíscas, puseram a técnica de segurança na minha cola. Resolvi testar minha eletricidade uma noite fria, saí do carro sem tocar na lataria e segurando a chave aproximei do carro, há um centímetro, uma faísca pulou dos meus dedos adormecendo-os e fazendo- me pular longe. Não foi só o choque elétrico, mas também cultural e econômico.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

O lixo é nosso!

A criação da Política Nacional de Meio Ambiente foi um importante passo para a melhor gestão dos resíduos sólidos. Mais do que apontar o problema, ela deu direcionamento para que os municípios pudessem buscar, dentro da sua própria realidade, formas sobre como lidar com essa situação.

Até hoje, muitos de nós nos acostumamos a colocar o lixo na porta de nossas casas e dar o assunto como encerrado. A consciência sobre o que é feito com esse lixo, de que forma ele impacta a vida de todos e o que isso representa no futuro das próximas gerações estão entre os muitos questionamentos que começaram a se desenrolar nos últimos anos.

Uma das primeiras coisas que devemos pensar é que o lixo que eu produzo não traz consequências apenas para a minha vida. O problema do lixo não é individual, ele é de toda a sociedade.

Da mesma forma que o lixo que eu produzo não é apenas meu, as cidades estão começando a entender e perceber que o lixo que ela produz não traz transtornos apenas para a sua população. O lixo impacta toda a região onde ele se acumula. Não dá para se imaginar que cada cidade vá criar o seu próprio centro de tratamento para o lixo, assim como também não podemos mais tolerar e conviver com os lixões a céu aberto. O que fazer diante deste dilema?

Os chamados EcoParques – que recebem o lixo, fazem sua separação, tratamento e eventualmente geram receita a partir da produção de Combustíveis Derivados de Resíduos (CDR) – representam investimentos enormes e só são economicamente viáveis se tiverem como receber lixo de várias cidades ao mesmo tempo.

Por isso, na Secretaria de Meio Ambiente, criamos uma área específica para fomento e estímulo de ações em torno de consórcios, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. As cidades precisam unir forças, independente de bandeiras ou partidos políticos, na busca pelo o que é melhor para o seu cidadão. Ao se unirem, os consórcios de cidades conseguem atrair investimentos, reduzir custos, otimizar serviços e, acima de tudo, conseguem oferecer um serviço melhor para os seus cidadãos.

Um famoso ditado árabe diz que “quem planta tâmaras, não colhe tâmaras”. Isso porque as tâmaras levam mais de 80 anos até que possam ser colhidos seus frutos. Esse trabalho de cuidar do meio ambiente, migalha por migalha, pode não ser notado hoje de forma imediata, mas ele com certeza será de grande valia para nossos filhos, nossos netos e todas as futuras gerações.

Saber cuidar do nosso lixo representa uma importante etapa na luta pela melhoria da qualidade de vida. Uma cidade mais limpa tem menos doenças; as pessoas economizam dinheiro porque não gastam com hospitais e remédios; com menos doenças a cidade produz mais e melhor e se tornam cada vez mais atraentes para novas indústrias e investidores, fechando assim um círculo em que todos saem ganhando.

Quando cuidamos da saúde das pessoas, na verdade estamos cuidando também da saúde dos municípios! Ao auxiliar o pequeno e médio município a crescer, ajudamos também na sua luta para reter seus talentos, atrair investimentos, gerar mais empregos e melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.

Se desejamos construir um sistema moderno para a gestão de resíduos sólidos, precisamos seguir exemplos como o de Piracicaba (SP), onde de todo lixo doméstico coletado, 85% são transformados em combustível ou enviados para reciclagem e apenas 15% são enviados para um aterro de rejeitos.

O EcoParque do futuro, no entanto, não pode olhar apenas para a cidade onde está localizado. Para ser viável economicamente, o EcoParque precisa tratar o lixo de cidades vizinhas, num raio de até 60 quilômetros, com a possibilidade de ainda devolver créditos pela receita obtida na geração de combustíveis do lixo tratado.

Por isso os consórcios de cidades, principalmente aqueles que possuem objetivos específicos, são a melhor solução para a gestão de resíduos sólidos. Apenas em consórcios, e com a entrada de investimentos de grandes empresas, é que cidades pequenas e médias conseguirão viabilizar parcerias bem planejadas e executadas para o setor.

— Maurício Brusadin, secretário de Meio Ambiente (São Paulo-SP)

“Foto do Leitor”

Hotel antigo de Santa Cruz

— A foto, do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro, mostra o antigo Hotel Bella Vista em Santa Cruz do Rio Pardo. A imagem é muito antiga e não há informações sobre a data, já que o prédio não existe mais. Segundo pesquisas de Arcoleze, o hotel ficava provavelmente na rua Saldanha Marinho, nas proximidades da região onde surgiu Santa Cruz.