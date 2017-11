Coluna de Geraldo Machado – Edição de 26/11/2017

Mulungu do descoberto

Geraldo Machado

“Com gosto de terra!

Ninguém, porém, se curva

para beijá-la, de medo de

estragar a roupa”.

(Giovanni Papine)

Sim, é verdade, nessa cidade da Bahia, viveu meu caro Miguel Norberto Rosa. Nasceu em Andaraí de Lençóis, no mesmo Estado. Seu pai trabalhava no garimpo. Miguel Norberto teve o mesmo destino, quando menino. Mudaram-se, mais tarde, para Mulungu do Descoberto. Mulungo — saibam — é uma árvore de flores lindas, do gênero botânico das Erythrinas. No sul é conhecido pelo nome de muxoco ou suinã.

O herói — sim, herói de Graciliano Ramos — não veio só, com o matulão e a cara, quando desceu para São Paulo. Não desceu com a gravidade de Isaac Newton — o da maçã — mas pela graveza, opressão, tirania da vida Severina. Veio também, o Isaías. Este, de Chapéu de Anta, vilarejo da mesma região baiana, perto de Barro do Mundo Novo.

Por coincidência, depois de trabalharem na construção de estradas de ferro, vieram se encontrar e conhecer na Fazenda Roseira, minha vizinha rural.

O Miguel Norberto está vivo, com 72 anos. Mora em Chavantes e trabalha para a Prefeitura. Ainda ontem estive com ele. A cabeça inteligente coberta com um surrado chapéu de couro. E o Isaías, o que é dele? Não sei. Dizem, os mal informados, que morreu. Se sim, foi uma pena. Bom homem, que eu respeito, vivo ou morto.

Há fatos de sabor folclóricos na minha convivência com esses baianos. Trabalharam comigo, no sítio, alguns anos. Foram empregados e amigos. Um dia de chuva, pedi para o Isaías me ajudar a catar um feijão que eu queria plantar. Sentados à mesa, frente a frente, escolhíamos o feijão e eu, como de costume, aproveitei para ouvir as suas histórias, ricas de sabedoria e espontaneidade sem rebuços.

— Como é a sua terra, Isaías? A cidade de Chapéu de Anta, que tamanho tem? Tem prefeito, delegado, padre, autoridades, enfim?

— Não, seu Geraldo. Têm poucas casas. De dia todos vão trabalhar fora, nas terras de lavoura.

— Mas, meu caro, alguém tem que cuidar da administração da vila, por menor que ela seja. Quem faz isso? – Perguntei ao Isaías.

— Ninguém. Vai a “zoio”. (A olho, quis ele dizer).

Quantas estatais, quantas prefeituras, quantos estados — se não votarmos sem raiva na próxima eleição, a mais importante na história deste País que ficou no “tetra” — o próprio Brasil — não seriam administrados a “zoio”? Abram o olho, amigos!

Continuei a escolher feijão para plantar, como devemos escolher homens para nos governar. E a fazer perguntas ao Isaías, porque sempre quis aprender com os simples. “Consulta os que apanham a erva e a lenha”. “O homem que estuda não tem preconceitos”, disse, com toda a sua autoridade o Pastor Jorge Bertolaso Stella.

— Isaías —, perguntei com um olho nele e outro no feijão —, como é a seca, a falta de chuva, lá na caatinga?

— É “braba”, Seu Geraldo! Não fica nada, não escapa nada. Só padre e jegue resistem. O jegue come o que sobra: casca de pau, chapéu de palha, mandacaru, quiabento, xique-xique e outros.

— E o padre?, indaguei-lhe.

— Ele “corre o trecho”, respondeu o inofensivo Isaías. E continuou: dorme aqui, come acolá com o Raimundo, anda uma légua, janta com o Severino e come rapadura com farinha com o Diocleciano. Abençoa e vai em frente.

Lembro-me de Giordano Bruno. Filósofo italiano (1550-1600). Em Roma, onde foi queimado vivo como herético, disse, ao ver uma velhinha avivar a fogueira com mais um pau de lenha: “Santa simplicitas”.

De santa simplicidade foi a risada solta do saudoso padre Luizinho Vieira, que por aqui passou e deixou muita saudade, quando lhe contei a história do Isaías. Padre Luiz saiu daqui para Apucarana, no Paraná. Foi bispo em Macapá, no Amapá. Hoje é Arcebispo em Manaus, Amazonas. Como o padre da caatinga, Padre Luizinho está “correndo o trecho” e espalhando virtudes. Quanto lhe devo, bom padre, pela sua assistência piedosa à minha mulher em sua fase terminal.

Quando terminava a colheita de café, eu matava um novilho para dar carne aos empregados do sítio. Era uma alegria. O Miguel Norberto me chamava à parte e dizia: “Seu Geraldo, não se esqueça de me dar a entrada do curral e o fato do boi.” Baianamente significava a cabeça e as vísceras do novilho. Quando os outros empregados, dias depois, já tinham comido a sua parcela de carne, o Miguel ainda tinha a cabeça do boi para aproveitar. Comia os miúdos, limpava toda a tripa e pendurava no varal de roupas, para comê-las fritas. “Santa simplicitas”. Há quase quatrocentos anos assavam Giordano Bruno em Roma.

O Miguel Norberto hoje está bem. Mora numa casa boa. Dele e dela, Eurides, a mulher. Criou filhos, tem netos. Aposentado por idade, com 72 anos, varrendo as nossas ruas, onde as árvores, irmãs do mulungu, derrubam suas folhas e suas flores.

Se a sina não o tivesse trazido de Mulungu do Descoberto par ao Sítio Santa Veridiana, onde ele não tem terra para baixar e beijar, sem estragar a roupa, mas, não lhe deu só as tripas do boi da colheita, estaria aonde? Ele e o finado (?) Isaías? Assaltando caminhões da LBV, que levam mantimentos para os irmãos “com terra”, mas sem colheitas. Por que o Fernando Henrique, em 4 anos de governo, não cuidou de acabar com a seca das caatingas?

Por que não privatizou o El Niño, vendendo-o para o Peru e o Chile?, brada a esquerda espavorida.

“Sancta simplicitas”.

-oOo-

(Este texto foi publicado

originariamente em 2012)