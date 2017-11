Coluna de João Zanata Neto – Edição de 26/22/2017

Estranho momento

João Zanata Neto *

Uma vez mais, insisto em dizer que os dias estão estranhos. Sou a única voz a lamentar o infortúnio ante o desalento dos dias? Calaram-se todos? Onde estão aqueles queixosos? Assumiram um estado pessimista ante um futuro incerto, buscando soluções cabisbaixos, temerosos e insatisfeitos? Experimentamos uma sensação de vulnerabilidade ante um poder que domina até a última vontade. Onde está aquele suspiro involuntário da alma? Transformou-se em um deglutir seco e áspero?

Que estranha paz é esta que mascara a insatisfação? Que estranha cortina camufla a imoralidade? Que personagens estranhos encenam o teatro dos horrores? Até quando a platéia aterrorizada se omitirá em vaiar os vícios das excelências? Devolvam a esta turba paciente o preço dos ingressos, pois estão boquiabertos pela perplexidade revelada no palco desta tragicomédia.

Onde está a última nesga de decência que abre as portas do arrependimento? Tais excelências não as possuem ou têm vergonha da honestidade feito uma fraqueza do seu caráter? A vil personalidade que se arroga o portador da honradez teme ser revelado, pois teme a sua liberdade ou que sejam conspurcados os seus luxos. Pobres homens sem caráter, queixam-se do incômodo que os poucos esclarecidos causam. Fogem dos que estão ao seu encalce e se arrogam perseguidos e injustiçados.

Onde estão os grandes intelectuais, os combatentes que mudam a sociedade? A complexidade da sociedade só produz especialistas. As páginas dos jornais estão repletas de opiniões. Tem muita gente que escreve em jornais, vai à televisão, está na internet, mas todos estão ligados a grupos e associações que tratam de problemas ambientais e ecológicos etc.. Contudo, estes são apenas especialistas de certo assunto. Não são vozes livres e têm posições políticas definidas. Os intelectuais se diluíram e perderam a força de influência.

A palavra democracia é a fachada de uma dominação silenciosa. A ideologia foi pendurada feito o velho casaco, a esperar os rigores de um inverno que não volta mais. A paz política soergueu um pano de fundo que oculta quase 13 milhões de desempregados. No entanto, bastaria deixar um intelectual na desgraça para que se vejam rotos todas estas cortinas da dominação.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.