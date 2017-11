Memórias no bar

Comerciante transformou o antigo “Bar

da Esportiva” num museu com fotos antigas

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

No pequeno bar em frente ao estádio municipal “Leônidas Camarinha” está a memória de décadas do futebol e, agora, também de música. Totalmente reformado pelo novo proprietário, Pedro Pimentel, 60, que durante 11 anos dirigiu o antigo “Barrica”, o bar ganhou nova decoração e fotografias antigas. Há oito meses na nova casa, ele resolveu transformar o local com temas alusivos ao futebol e à música. Junto com dezenas de troféus, há até fotos da velha Santa Cruz que antes adornavam as paredes do “Barrica”.

O local sempre foi conhecido como “Bar da Esportiva”. Agora é o temático “Sport Bar”, mas Pedro sabe que o novo nome não vai colar. “Não adianta porque o pessoal sempre diz que é o Bar da Esportiva”, conta, lembrando que o estabelecimento é frequentado principalmente por esportistas.



Pedrinho, como é conhecido, diz que o tema o atraiu. “Eu sempre gostei de futebol. Como me aposentei, procurei um lugar que fecha mais cedo”, contou. Na verdade, foi uma feliz coincidência, já que o estabelecimento à venda ficava na frente de sua casa. Para trabalhar, agora é só atravessar a rua.

Mas Pedro mudou tudo, inclusive abusando na cor preta na nova pintura. De cara, instalou dois aparelhos de TV que transmitem jogos ao vivo. No teto, estão penduradas camisas de dezenas de times brasileiros. Para não dar confusão, lá estão camisas do Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e, claro, do clube do coração do proprietário, o Fluminense do Rio de Janeiro.

Pedrinho, por sinal, é conhecido como carioca. “Na verdade, sou mineiro. No entanto, fui criado no Rio de Janeiro desde os sete anos”, contou o comerciante, que há 29 anos chegou a Santa Cruz para trabalhar como supervisor da Rede Graal. E ficou. “Gostei muito da cidade”, garante.

Foi no Rio de Janeiro, aliás, que Pedrinho exercitou seu lado musical, período que agora está ostentado nas paredes do bar através de fotografias. “Fui gerente de casas de shows, uma delas no Shopping Grande Rio. Nos anos 1980, praticamente todos os artistas da Jovem Guarda e do Samba passavam por aqueles palcos. Também trabalhei na Churrascaria Porcão, frequentada por grandes jogadores de futebol — como os craques Zico, Júnior e Bernardão”, conta.

Pedro diz que perdeu muitas fotografias ao longo dos anos. “Algumas eu doei; outras, emprestei e não me devolveram”, reclamou. As poucas que sobraram estão nas paredes do bar. São momentos com Jessé — o cantor que morreu em Ourinhos após um grave acidente em 1993 —, Wanderlei Cardoso, Leila, Lilian, Antônio Marcos — a eterna voz de “O Homem de Nazaré” —, Vanuza, Martinho da Vila e até Roberto Leal. Já a dupla sertaneja Teodoro Sampaio aparece em fotos numa chácara de Santa Cruz. “Tenho grande amizade com eles, que dormiram na minha chácara várias vezes. Varavam a noite jogando baralho”, conta.

Na mesma parede, há imagens de Pedrinho com amigos e jogadores de futebol. Muitas são da pousada em Maresias do empresário santa-cruzense “Feijão”, local frequentado por ex-jogadores como Vladimir (Corinthians), Palhinha (São Paulo) ou Gilmar Fubá (Corinthians). Mas Pedrinho também não se esquece de atletas amadores de Santa Cruz, principalmente aqueles que disputam os campeonatos dos “Quarentinhas”.

Para completar o “museu”, Pedrinho espalhou pelo bar fotografias antigas de Santa Cruz, muitas com mais de meio século. Os clientes ficam admirados com imagens da antiga Igreja Matriz de São Sebastião, Clube dos Vinte, a casa onde nasceu Orlando Villas Bôas, a velha ponte do rio Pardo e outras fotos históricas. “Tem gente de outras cidades que até tiram fotos do bar”, conta.

O inquieto Pedro, por sinal, ainda não concluiu a decoração. “Estou pensando em mais coisas diferentes, inclusive bandeiras de times”, conta. Além disso, mesmo pequeno, o local deve ganhar um telão.

* Colaborou Toko Degaspari