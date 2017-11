‘Natal das Luzes’ em Ipaussu deve atrair famílias da região

Cidade com decoração natalina mais tradicional da

região vai usar 250 mil garrafas em praça e no lago

O tradicional “Natal das Luzes” em Ipaussu, apesar de um certo atraso no início da decoração, deve ser o melhor de todos, desde que a praça Raphael de Souza e o Lago Municipal começaram a ganhar enfeites construídos com garrafas pet. O projeto é coordenado pela primeira-dama Ana Paula Cândido e deve ser inaugurado no próximo dia 9 de dezembro. O Papai Noel chega no dia 16.

A coleta de garrafas começou desde o início do ano e a novidade é que os alunos que conseguirem entregar o maior número de garrafas ganham prêmios. No ano passado, por exemplo, o município presenteou um aluno com uma viagem turística.

No total, os enfeites natalinos devem consumir mais de 250 mil garrafas pets. Além da praça central de Ipaussu, o lago — umas das principais atrações turísticas da cidade — vai ganhar uma decoração especial, inclusive com uma máquina que vai simular neve. “Acho que o ponto principal deste ano será a ilha do gelo”, avalia Ana Paula, sobre a pequena ilha localizado no centro do lago, acessível através de uma passarela.

Segundo ela, um espaço de passagem das pessoas em direção à ilha, que nos anos anteriores não era utilizado, agora será cedido para os artesãos venderem seus produtos. “Ao mesmo tempo nós estaremos incentivando a geração de renda, valorizando os artistas e proporcionando às famílias a possibilidade de levarem uma lembrança de Ipaussu”, disse Ana Paula.

Na praça, a “Casinha do Papai Noel” vai se transformar em outro cômodo. “Como um dos temas será guloseimas de Natal, vamos fazer a cozinha do Papai Noel, com a distribuição de balas às crianças”, contou Ana. Muitos enfeites novos, aliás, serão sorvetes, bombons e balas. Grandes arcos serão colocados nas entradas da praça e do lago.

“Terapia”

Ana Paula Cândido é uma das 60 pessoas, a maioria mulheres, que estão trabalhando na confecção dos enfeites natalinos num barracão cedido pela Fundação Sylvestre Egreja. No local, o trabalho é intenso até 22h. Não há pausa nem mesmo para refeições, que são feitas ali mesmo, em revezamento.

Na última terça-feira, 21, a única descontração foi a gravação de um vídeo que deverá ser exibido na praça central de Ipaussu, durante a inauguração do “Natal das Luzes”. Segundo Ana Paula, é a forma encontrada pela administração para homenagear todos os que se envolveram na preparação dos enfeites. “Eu comecei a notar que as pessoas davam parabéns para mim e o prefeito Serginho. No entanto, é preciso enaltecer as pessoas que permanecem anônimas na multidão, mas que realmente são as responsáveis pelo Natal das Luzes”, explicou. Além das pessoas, a Fundação Raízen colabora com o trabalho.

O vídeo vai mostrar o trabalho de todos, inclusive de voluntários que se apresentaram para ajudar. “Na verdade, toda a sociedade participa do projeto, seja a mãe do aluno que lavou a garrafa para que o filho levasse à escola ou o aposentado que corta e manipula plásticos”, disse Ana.

A administração, por sinal, está estudando inserir os voluntários do projeto numa ação social de frente de trabalho. Se for possível, cada um vai receber uma gratificação. No entanto, ninguém reclama e todos demonstram uma alegria que contagia o grupo, mesmo com o turno “pesado” das 7h às 22h.

O “Natal das Luzes” de Ipaussu será oficialmente inaugurado no próximo dia 9 de dezembro, um sábado. As luzes, todas no sistema LED, serão ligadas a partir das 20h30 e um telão vai homenagear o grupo responsável pelo projeto.

Voluntários integram grupo

que trabalha até fim da noite

O “Natal das Luzes” de Ipaussu, que arregimenta servidores públicos e voluntários — inclusive aposentados — também funciona como uma “terapia de grupo”. A coordenadora Elaine Nicole, que há cinco anos atua no projeto, diz que a cada Natal existe o desafio de melhorar a decoração. “Fica mais difícil porque as pessoas pedem novidades. Mas é uma dificuldade saudável”, disse.

Elaine contou que neste ano um dos temas vai mostrar guloseimas natalinas. “Nós estamos apostando que vai ser o melhor Natal de todos”, disse. Segundo ela, o grupo discute as mudanças na decoração entre todos, inclusive com palpites do prefeito Sérgio Guidio.

No agitado barracão no centro de Ipaussu, há garrafas e enfeites inacabados espalhados por todos os cantos. Costureiras trabalham em ritmo frenético, enquanto a decoração começa a ganhar forma. As renas do Papai Noel chamam a atenção, pois estarão diferentes neste ano, ao invés da armação metálica do último dezembro.

A servidora Ana Maria Bernardes participa do “Natal das Luzes” há cinco anos. “Começou com um grupinho e foi aumentando. A cada ano surgem ideias novas”, explicou. Alguns enfeites são desmontados para dar lugar a novos moldes, sem perder as garrafas. A única dificuldade, segundo ela, foi a falta de garrafas, já que neste ano a coleta foi menor.

A dona de casa Rosângela dos Santos Oliveira não é servidora pública, mas resolveu ajudar no projeto neste ano. Desempregada, ela diz que o trabalho ajuda a evitar o ócio. “Eu não tinha depressão, mas muita gente afastou este problema atuando como voluntária”, contou.

Casada, Rosângela diz que tem o apoio do marido e dos filhos. A voluntária aprendeu a montar figuras com as garrafas e manipula o plástico. “Não tinha prática alguma, mas estou adorando”, disse.