Polícia Ambiental detém três na prática de pesca irregular

Pescadores estavam no lago municipal

de Ipaussu usando ‘lambada’ proibida

A Polícia Militar Ambiental flagrou na tarde da última quarta-feira, 22, três homens praticando pesca irregular no Lago Municipal de Ipaussu, no centro da cidade. Eles foram detidos e autuados por crime ambiental.

Os pescadores foram flagrados utilizando a técnica de “lambada”. Os policiais surpreenderam o trio e levaram os três homens para a Delegacia de Ipaussu. Eles vão responder por crime ambiental.

A “lambada” é um método proibido para pesca. Consiste no uso de garateias, que são amarradas em uma linha junto com chumbadas pesadas. É comum usar várias na mesma linha, sendo arrastadas na água. Todos os peixes na frente do equipamento são capturados.

Esse processo é proibido porque, muitas vezes, dependendo da posição em que a garateia atinge o peixe, provoca ferimentos sem capturá-lo. Com isso, o animal pode morrer algum tempo depois ou ficar mais exposto a predadores.

A garateia é formada por vários anzóis amarrados, um oposto ao outro.

A pesca irregular sujeita o infrator à pena de um a três anos de detenção, além de multa.