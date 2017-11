Prefeito reage ao rompimento do deputado Capitão Augusto

‘Ele tem salto alto’, diz Otacilio na rádio,

afirmando que deputado terá menos votos

O prefeito Otacílio Parras (PSB) reagiu furioso ao anúncio do rompimento político do deputado federal Capitão Augusto (PR). Em pronunciamento na rádio Difusora, Otacílio disse que nem iria mais tocar no nome dele. “As explicações não condizem com a realidade e demonstram que ele está muito mal assessorado, inclusive pelas pessoas que estavam ao lado dele na entrevista coletiva”, disse. Segundo o prefeito, “o deputado está calçando salto alto”. Em seguida disse que “quem anda de salto alto corre o risco de quebrar o tornozelo”.

Otacílio reconheceu que deve citar os políticos que trazem recursos para a cidade. “Mas fazer campanha eleitoral e marketing para um deputado, isto não. Se ele não tem uma equipe eficiente, isto não é minha responsabilidade”, disse.

O prefeito disse que “ainda bem” que o rompimento partiu do deputado, lembrando que não terá mais obrigação de pedir votos para Capitão Augusto. “Isto mostra que ele não conhece meu caráter, pois sou considerado pelos políticos como uma pessoa com fidelidade”, garantiu.

Segundo Otacílio, o governo fazer divulgação do nome de um deputado é, inclusive, considerado crime eleitoral. “De repente ele convoca esta coletiva, com um novo grupo de apoio”, disse, sugerindo que Augusto quer ser “chefe político” em Santa Cruz.

Para o prefeito, o deputado “colocou preço nos votos da cidade”, ao comparar os recursos que encaminhou à cidade de acordo com a população. Augusto disse que a conta em Ourinhos é R$ 400 por eleitor, enquanto em Santa Cruz a cifra atinge R$ 5.000. “Pois vamos fazer com que o voto nele custe R$ 10 mil na próxima eleição, para que ele tenha menos votos ainda”, atacou, garantindo que o rompimento “agora é coisa definitiva”.

No final, Parras disse que o deputado Capitão tenta “comprar votos” com as emendas parlamentares, o que denota uma atitude “desonesta”. “Quem ajudou mais Santa Cruz foi Milton Monti”, garantiu. “As emendas dele são até mal catalogadas e precisam ser refeitas”, concluiu.

Capitão Augusto (PR) sugere que Parras

é “ingrato” e vai procurar outro grupo

O rompimento político com Otacílio Parras Assis (PSB), anunciado na semana passada pelo deputado federal Capitão Augusto (PR), tornou-se irreversível após a resposta do prefeito. O parlamentar disse que vai procurar um novo grupo político na cidade onde nasceu, reclamando do prefeito não divulgar os recursos que trouxe para Santa Cruz através de emendas parlamentares. Para Otacílio, o deputado tem “salto alto” e quer “colocar preço” nos eleitores da cidade.

Capitão Augusto apoiou Otacílio nas eleições do ano passado, inclusive participando de carreatas. Ele garante que é o deputado federal que mais transfere recursos para Santa Cruz, contabilizando R$ 2,2 milhões nos últimos três anos. Na segunda-feira, 20, Capitão Augusto convocou a imprensa para anunciar que estava se distanciando do prefeito e iria procurar formar um novo grupo político na cidade. Segundo ele, a “gota d’água” foi o fato de sequer ter sido informado do sorteio das casas populares da CDHU no último dia 16.

Capitão Augusto, porém, garante que o distanciamento do prefeito não vai prejudicar a cidade. “Vou continuar destinando recursos para o município. No entanto, farei uma nova aposta em termos de grupo político”, disse, ressaltando que vai manter com Otacílio, de agora em diante, uma relação meramente “profissional”.

O deputado federal garante que já destinou mais de R$ 2,2 milhões a Santa Cruz através de emendas parlamentares, mas os valores não foram divulgados pelo prefeito Otacílio, que tem vínculos com outros grupos políticos, principalmente com o deputado federal Milton Monti (PR). “Eu preciso ter um grupo político em Santa Cruz e estou procurando novos parceiros que ajudem nesta divulgação”, afirmou, revelando que vai disputar a reeleição à Câmara dos Deputados.

Sobre o fato de não ter sido convidado para o sorteio das casas da CDHU, o deputado disse que ficou espantado. “Isto me surpreendeu e me chateou. Recebi convites para sorteio de casas populares de todos os municípios da região, mas Santa Cruz do Rio Pardo foi a única cidade que não me convidou. Então, é uma coisa que me desagradou muito”, afirmou. “Como a luz vemelha já estava acesa, decidimos mudar o caminho. Afinal, foram três anos de trabalho por Santa Cruz sem divulgações por parte da administração. Acreditamos que isto não vai mudar e, por isso, vamos procurar outros rumos”, disse.

Segundo o parlamentar, há uma regra fundamental na política para aqueles que não querem ter apenas um mandato. “É a gratidão, que sempre deve imperar nas questões políticas, independente se o grupo está fraco ou não. Em Ourinhos, por exemplo, nós apoiamos um grupo pela gratidão e compromisso, mesmo sabendo da enorme possibilidade de perder a eleição”, afirmou.

Ele explicou que está negociando a formação de um novo grupo político em Santa Cruz para apoiá-lo. O deputado federal foi recepcionado, entre outros, pelos vereadores Murilo Sala (SD) e Edvaldo Godoy (DEM) e pelo ex-vereador Souza Neto.