Traficantes trocam tiros com policiais

Investigadores da Polícia Civil foram recebidos a

tiros por traficantes num sítio perto do Jardim São João

Uma dupla armada trocou tiros com investigadores da Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo na noite de quarta-feira, 22. Eles foram surpreendidos pelos policiais quando tentavam esconder drogas em uma propriedade rural. No meio do tiroteio, os dois homens conseguiram fugir e estão sendo procurados. Ninguém se feriu.

A Polícia Civil já investigava um possível tráfico de drogas a partir de um sítio localizado no bairro rural Água dos Pires, que fica perto do Jardim São João. Na noite de quarta-feira, uma denúncia anônima informou que havia uma grande quantidade de drogas na propriedade rural.

Ao chegarem no sítio, quatro investigadores da Polícia Civil foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram e houve um intenso tiroteio durante alguns minutos.

Os dois criminosos entraram num matagal e desapareceram. Eles não puderam ser identificados devido à escuridão. Os investigadores pediram o apoio da Polícia Militar, que cercou a área. No entanto, os criminosos não foram encontrados.

Mas a varredura feita na área confirmou as suspeitas de tráfico de drogas. Os policiais encontraram cinco tijolos de maconha que estariam sendo escondidos pelos traficantes em um barril, que seria enterrado no meio de uma plantação.

A polícia acredita que os traficantes levaram outra parte da droga. O lote encontrado pesou mais de cinco quilos. Um inquérito vai investigar o caso e tentar desbaratar a quadrilha.

O delegado Renato Caldeira Mardegan disse, à rádio Band FM, que os traficantes estão ficando ousados ao trocarem tiros com a polícia. “Mas quero deixar claro que a regra é simples e clara: se der tiros em policiais meus, vai levar o dobro de tiros. Não vou permitir este tipo de conduta em Santa Cruz”, disse. “O sujeito escolhe qual o jeito que quer ser detido: andando ou carregado”, completou.