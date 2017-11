Aos 60 anos é professor. Disciplina: ‘pular corda’

Atividade física pode ser praticada por homens e mulheres

Quando morava em São Paulo, José Dias da Silva, 60, costumava se exercitar em academias, praticando pugilismo ou pulando cordas. Hoje, em Santa Cruz do Rio Pardo, ele se especializou tanto em corda que virou uma espécie de “professor” no assunto, dando dicas e incentivando as pessoas a pular. Aliás, aliou técnicas do pugilismo com a prática da corda. O resultado surpreendeu.

Dias deu mais importância à atividade esportiva quando se aposentou da empresa “Tajapós”. É comum encontrar ele pelas ruas, com uma corda que ele próprio inventou, feita com um tubo plástico e fita de nylon em seu interior. O tubo, na verdade, é uma mangueira de nível. “Ficou ótimo”, garante.

“Dá para inventar muita coisa com a corda”, diz, se exibindo para a reportagem e mostrando, por exemplo, uma técnica que permite “trançar” a corda durante o exercício. Segundo ele, os movimentos exercitam o tórax e são fundamentais para a saúde. “É onde fica o coração”, lembra.

Os benefícios são muitos, independentemente da idade. “Melhora tudo, desde a mente até a disposição. Aliás, quem pula corda com frequência mantém o peso”, garante.

José Dias disse que vai até à casa do “aluno” para explicar a prática do exercício e dar detalhes sobre o tamanho ideal da corda, dependendo da altura da pessoa. Além disso, ele costuma animar festas, incentivando as pessoas a pularem. “Não tem horário. A única restrição é evitar a prática logo após alguma refeição, pois é um esporte de impacto”, explicou.

Considerado um dos exercícios aeróbicos mais completos, pular corda possui comprovadamente benefícios como aumentar a resistência cardiovascular, desenvolver a coordenação, melhorar a força e tornear pernas e pés. E o melhor é que o esporte é praticado como uma brincadeira. “Dez minutos de corda equivale a meia hora de caminhada”, garante Dias. O telefone dele para contato é (14) 3372-1423.