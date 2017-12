A arriscada (e longa) aventura do sobrinho do prefeito Otacílio

Adolescente desaparece com o carro oficial,

foge de posto sem pagar a conta e vai parar

em São Paulo, onde estava a primeira-dama

Um sobrinho do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), que estava passando férias em Santa Cruz do Rio Pardo, pegou o carro oficial do gabinete, comprado no início do ano, e desapareceu durante várias horas. O rapaz é menor de idade e, portanto, não tem CNH. O fato foi descoberto na madrugada do último domingo, 26, quando a polícia, após receber denúncias de um posto de combustíveis na rodovia SP-225, foi à casa do prefeito. Otacílio estava dormindo após chegar de uma festa de aniversário do vizinho.

O caso teve enorme repercussão nacional (leia nesta página) e o próprio Otacílio registrou queixa de “furto” contra o sobrinho. O rapaz mora no Mato Grosso e é filho da irmã da primeira-dama Eliana Evaristo Assis, que no domingo se encontrava em São Paulo para, segundo Otacílio, prestar um concurso. Ela acabou perdendo a prova.

As razões do adolescente para pegar o carro oficial escondido do tio ainda são desconhecidas. O próprio prefeito disse que somente o rapaz pode explicar. A aventura iniciada na noite de sábado foi parar em São Paulo, onde o garoto entregou o carro à primeira-dama Eliana Evaristo. Em seguida, da capital ele viajou de ônibus para o Mato Grosso, com dinheiro dado por Eliana.

É que o sobrinho do prefeito não tinha dinheiro para abastecer o carro quando fugiu da residência de Otacílio. Ele passou pelo posto Paloma, na rodovia SP-225, mandou o frentista colocar R$ 130 no tanque e, na hora de pagar, acelerou o carro rumo a Bauru, entrando em seguida pela rodovia Castello Branco. Carro oficial é isento do pagamento de pedágios.

Foi neste instante que os funcionários do Paloma avisaram a Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo, inclusive descrevendo as características físicas do rapaz. As câmeras de monitoramento do estabelecimento flagraram toda a movimentação.

A polícia teve dificuldades para acordar o prefeito Otacílio Parras (PSB), que havia retornado para casa após prestigiar a festa de aniversário do vizinho. Ele entrou na garagem com seu carro particular e não percebeu que o Toyota Corolla ano 2017 não estava ao lado. Segundo ele, três carros ficam na garagem e o Corolla é o último à esquerda.

Despertado, a princípio Otacílio estranhou a informação da polícia e garantiu que o carro oficial estava na garagem. Se assustou quando descobriu o contrário e avisou os policiais que o carro havia sido furtado pelo sobrinho, que não se encontrava na residência. “Para mim, era furto mesmo. Sei lá o que estava acontecendo”, disse o prefeito. A partir daí, ele tentou contato por telefone com o sobrinho, sem sucesso.

Rumo à capital

Em seguida, Otacílio conseguiu falar com a mulher em São Paulo. Foi Eliana quem conseguiu contato com o sobrinho, que deu uma série de informações desencontradas. Primeiro, ele disse que estava no posto Cruzadão, na rodovia Orlando Quagliato, mas a polícia descobriu que a informação não era verdadeira. “Eu só não fui até lá porque tinha acabado de chegar de uma festa do vizinho e não iria pegar o carro e sair”, explicou o prefeito.

Depois de muita conversa, o adolescente finalmente contou que estava na altura do quilômetro 187 da rodovia Castello Branco. “Ele disse que não voltaria para Santa Cruz e nem iria parar na estrada”, explicou Otacílio. Então, o garoto seguiu para São Paulo, onde entregou o carro à primeira-dama e pegou um ônibus com destino ao Mato Grosso, onde mora.

A mulher de Otacílio retornou com o Corolla para Santa Cruz do Rio Pardo e pagou a despesa do sobrinho no posto Paloma, que não registrou queixa formal na polícia.

A Polícia Civil vai investigar o caso e o adolescente vai responder por ato infracional, possivelmente por furto do veículo e de gasolina pública. Por enquanto, o Ministério Público de Santa Cruz vai apurar apenas a situação irregular do carro oficial permanecer na garagem da residência particular do prefeito. Depois que a polícia concluir o inquérito, o MP vai analisar a conduta infracional do adolescente.

A prefeitura anunciou, em nota oficial, que vai apurar o caso, mas ainda não sabe se o procedimento será uma sindicância. A dúvida é justificada porque não teria ocorrido qualquer prejuízo para o município, uma vez que não houve danos no veículo.

Já Otacílio Parras disse “não fazer ideia” dos motivos do sobrinho para tomar a atitude impensada. “Eu imagino que ele pegou o carro para dar uma brincadeira e não esperava que eu iria voltar tão cedo. Quando retornou e percebeu minha presença, caiu fora, provavelmente com medo de mim”, disse o prefeito na semana passada.

O prefeito contou que já passou por uma situação semelhante, quando um de seus filhos tinha 14 anos e pegou sua camionete que estava estacionada nas imediações da Santa Casa. “Minha atitude foi chamar a polícia”, contou.

Otacílio assegurou, porém, que o sobrinho é “um bom menino” e que o conhece desde quando ele tinha apenas 15 dias de vida. “Peguei ele várias vezes no colo”, disse. Segundo Otacílio, o rapaz trabalha no Mato Grosso junto com o padrasto em consertos de aparelhos de ar-condicionado.

Adolescente apoia Bolsonaro

Desconhecido em Santa Cruz do Rio Pardo, o adolescente que causou uma enorme dor de cabeça ao prefeito de Santa Cruz mora no Mato Grosso e é parente de Otacílio por parte da primeira-dama Eliana Evaristo Assis. Na semana passada, porém, o prefeito assegurou que o sobrinho é “um bom menino” e que o conhece desde quando ele tinha 15 dias de vida. “Peguei-o várias vezes no colo”, lembrou. Segundo Otacílio, o rapaz trabalha no Mato Grosso junto com o padrasto em consertos de aparelhos de ar-condicionado.

A página do garoto no Facebook desapareceu no início da semana, depois que o caso ganhou a imprensa. Antes, porém, internautas copiaram publicações que mostram, por exemplo, que o sobrinho do prefeito eleito em 2012 pelo PT de Santa Cruz apoia a candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, considerado de extrema direita.

Além disso, o rapaz aparece cantando num vídeo que acabou “viralizando” nas redes sociais. A música tem trechos violentos, como: “Eu sou mais um maloqueiro da quebrada (…) e hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra”.

Notícia se espalhou no País

através da grande imprensa

O suposto “furto” do carro oficial por um sobrinho do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), na noite de sábado, 25, só veio a público na segunda-feira, 27, quando o repórter Dário Miguel, da Band FM, questionou o chefe do executivo, que estava sendo entrevistado no estúdio. A entrevista já estava terminando quando Dário perguntou se teria ocorrido algum fato policial envolvendo o carro do gabinete. “Foi bom você ter perguntado porque eu não iria encerrar sem antes falar disso”, alegou Otacílio. E contou alguns detalhes.

À tarde, a notícia já estava no site do DEBATE e rapidamente ganhou a imprensa nacional. Além da TV Tem, o caso repercutiu no noticiário estadual da Rede Globo e outras emissoras, inclusive a GloboNews, que tem transmissão internacional.

No dia seguinte, a notícia já estava em alguns dos principais jornais do País e no site da revista “Veja”. O UOL, o maior portal de notícias do Brasil, destacou o caso em sua página nacional. Alguns veículos informaram que o adolescente teria, na verdade, 16 anos.

A Câmara de Santa Cruz, que se reúne na noite desta segunda-feira, 4, também deverá abordar o incidente. É que há poucas semanas, depois que o DEBATE veiculou que o prefeito estava levando irregularmente o carro oficial para sua residência, os vereadores aprovaram um projeto de Otacílio Parras regulamentando o uso de veículos da frota municipal. O texto proíbe levar carros da prefeitura para casa, mas faz uma ressalva em relação ao prefeito na hipótese do trabalho ser estendido para além do previsto em jornada regular. Entretanto, a nova lei — sancionada no final de outubro — diz que estas hipóteses só podem ocorrer “no interesse da administração pública”. Não se descarta novamente mudanças na legislação.