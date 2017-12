Morre Márcia Britto, a pioneira na arte de ‘silk’ em Santa Cruz

Empresária lutava contra um câncer sem perder a alegria

A empresária santa-cruzense Márcia Ramos de Britto morreu na tarde de quarta-feira, 29, na Santa Casa de Misericórdia. Ela havia sido levada ao hospital naquela madrugada, após sentir-se mal. Márcia lutava contra um câncer há alguns anos. Tinha 60 anos.

Nos anos 1980, quando ainda morava na casa dos pais, Márcia criou a empresa “Tel-Aviva”, especializada em serigrafia, a arte do “silk screen”, que estampa camisetas e objetos decorativos. Foi a pioneira no setor em Santa Cruz do Rio Pardo e a empresa existe há mais de 30 anos.

A morte de Márcia Britto comoveu a cidade. Afinal, a empresária tinha uma característica: estava sempre sorridente. Aliás, foi assim que ela enfrentou a doença. Chegou a trabalhar com equipamentos de quimioterapia amarrados ao corpo. Surpreendentemente, não perdia o bom humor.

Viúva do engenheiro Oswaldo Cortella, Márcia já teve participação em grupos teatrais nos anos 1970, especialmente o inesquecível TAC — Teatro Amador do Centenário.

Márcia deixou os filhos Isadora e Daniel. A empresária foi sepultada na manhã da última quinta-feira, 30, no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo, sob comoção de amigos e parentes — e arranjos na cor amarela, uma de suas grandes paixões.