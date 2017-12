Mulher abandonou emprego para seguir o marido como ‘azulejista’

Construção civil uniu ainda mais o casal

Casada há sete anos com Vinícius de Paula, 28, a ex-comerciária Eliane Lemes Miranda de Paula, 25, sempre acompanhou de perto a profissão do marido, que é azulejista na construção civil. Dava palpites, mas não imaginava que um dia seria sua principal parceira no trabalho. Há três anos, “Lhya” pediu demissão do emprego e também virou azulejista, especialista em rejunte de pisos e azulejos.

Vinícius garante que o casal ficou mais unido depois que passou a trabalhar junto. “Muita gente me pergunta se a gente não estressa em ficar tanto tempo junto. Mas nos damos muito bem”, garante. Na verdade, tudo começou nas férias da mulher que, para não ficar entediada, resolveu acompanhar o marido na obra. Gostou e resolveu ficar.

Claro que as pessoas estranham uma mulher trabalhando pesado no acabamento de uma construção. “Eu nunca tinha me envolvido com obras. Mas quando me decidi, meu marido me explicou e eu peguei o ofício rapidinho”, conta.

Vinícius, por sinal, garante que o serviço é melhor do que na época em que pagava um ajudante. “A mulher tem um capricho maior. Aliás, se alguma coisa que faço não está do jeito dela, a Lhya me corrige”, explicou.

Azulejista é aquele responsável pelo acabamento final da obra. “Nós fazemos a regularização do piso, preparamos o nivelamento e as quedas necessárias. Por fim, sabemos qual o piso e azulejo necessários”, explicou Vinícius.

A presença de uma mulher numa obra muitas vezes recebe elogios. Lhya, entretanto, contou que já sentiu preconceito por ser mulher. Afinal, isto não é comum na construção civil. “Era uma empreita e o mestre de obras pediu para eu sair porque não queria mulher na obra. Mas eu fiquei”, contou.

Em outras ocasiões, ela se sente “testada” igualmente por preconceito. “Já vi operários enchendo mais o meu carrinho, achando que eu não consigo levar”, diz, rindo. Para Vinícius, tudo é fruto do machismo, que infelizmente ainda é forte na construção civil.

Existem inconvenientes, como “levar serviço para casa” no sentido de planejar a obra. “É inevitável. A gente fica conversando muito sobre o que fazer no dia seguinte”, admite Vinícius. Além de atender pelo telefone (14) 99886-2706, o casal possui até página (“Vini Lhya”) no facebook.