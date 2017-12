Papai Noel chegou!

Decoração de Natal na praça central foi oficialmente

inaugurada com a chegada do Papai Noel na sexta

A praça Leônidas Camarinha, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo, está novamente lotada e iluminada. O “Natal das Luzes” foi oficialmente aberto na noite de sexta-feira, 1º, quando todas as luzes dos enfeites montados com garrafas pet foram ligados. O ponto alto foi a chegada do Papai Noel, recepcionado pela fanfarra da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro”, que se apresentou pelo centro da praça.

Antes de chegar na praça, Noel participou de uma carreata pelas ruas de Santa Cruz, em cima de uma camionete que foi escoltada por um caminhão do Corpo de Bombeiros.

Neste ano, o Papai Noel tem uma ajudante, a “Mamãe Noel” que fica na porta da “Casinha”, coordenando a entrada das crianças. Aliás, a partir do momento em que o “bom velhinho” chegou à praça central de Santa Cruz do Rio Pardo, uma enorme fila de crianças e pais já se formou nas proximidades do local da “casinha”.

Os enfeites deste ano foram elaborados por um grupo de mais de 20 pessoas que compreendem o “Projeto Pet”. Há enfeites novos e a própria “Casinha do Papai Noel” sofreu uma ampla reforma. No total, calcula-se que 200 mil garrafas foram usadas para enfeitar a praça Leônidas Camarinha.

“Era um sonho”

O Papai Noel deste ano é Jacir Adão Regio de Mira, funcionário da Codesan, empresa de economia mista que pertence ao município. Aos 40 anos, ele revelou que ser Papai Noel era um antigo sonho. “É meu primeiro ano. Já realizei muitos sonhos, mas nunca fui Papai Noel. Sinto-me realizado neste ano”, afirmou.

Jacir contou que chega a se emocionar com alguns pedidos. “Muitos querem brinquedos em geral. Na verdade, alguns produtos eu nem entendo, pois as crianças têm uma linguagem própria. Entretanto, a maioria tem pedidos humildes, como uma simples bala”, conta.

Jacir disse que o uniforme, que inclui a vistosa barba branca, não é tão quente. “Vou aguentar até a noite do dia 23”, garantiu.

Na porta da “Casinha”, Débora da Silva Cardoso Pereira nem é servidora pública. “Sou voluntária. Como sou amiga da Marilza, coordenadora do projeto, resolvi ajudar”, disse. Débora, na verdade, não se considera uma “Mamãe Noel”. “Acho que sou uma auxiliar do Papai Noel. Afinal, nenhuma criança ainda não me pediu nada”, disse, rindo.

Na primeira noite do “Natal das Luzes”, a fila da “Casinha” deu volta no centro da praça. Como é comum, algumas crianças se assustam quando ficam na frente do Papai Noel, mas logo sorriem quando recebem balas de presente.

O “Papai Noel” vai receber as crianças todas as noites até o dia 23.

Veja mais fotos da abertura do “Natal das Luzes”