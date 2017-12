Automóvel é destrúido por incêndio na rodovia SP-225

Ninguém ficou ferido e ainda

não se sabe as causas do fogo

Um veículo com placas de Espírito Santo do Turvo pegou fogo durante a tarde de domingo, 26, na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó (SP-225) em Santa Cruz do Rio Pardo. Os quatro ocupantes estavam se dirigindo a Santa Cruz para o culto da Igreja Congregação Cristã no Brasil, quando foram surpreendidos pela fumaça que saía do motor.

O Chevrolet Monza parou nas proximidades da base da Polícia Militar Rodoviária. Os quatro ocupantes conseguiram sair rapidamente do automóvel e ainda salvaram alguns instrumentos que estavam no carro, já que eles são músicos da Congregação. “Foi um susto enorme. Pegamos os instrumentos e nossas Bíblias e saímos correndo”, contou um dos jovens.

O rapaz disse que, segundos após saírem do carro, o fogo imediatamente se alastrou.“Foi muito rápido. Acionamos socorro e ficamos distante, aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros”, disse outro jovem, alertando que havia risco de explosão. Socorristas da Cart também estiveram pelo local, mas felizmente não precisaram intervir, pois nenhum dos ocupantes do veículo haviam se ferido. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto, mas o carro já estava destruído. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária.