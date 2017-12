Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 03/12/2017

Na mesa do Maktub

(Para Michel e Denise,

os felizes proprietários do

Empório Maktub)

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Num sábado de profundas cervejas na mesa do Maktub, um vizinho de copo me ensinou que mulher é que nem carburador. “Quando você acerta o ponto, deixa quieto, não mexe mais. Mesmo que seja para o carro andar em marcha lenta. O importante é não falhar de novo”.

Certas coisas a gente aprende na escola, numa oficina mecânica, ou, às vezes, numa mesa do bar quando já é tarde.

Outro dia, me lembrei de Hermann Hesse naquela mesma mesa do Maktub — um dia em que a conta não fechava. Sobravam garrafas vazias e faltava, justamente, quem as teria bebido. Hesse disse que “a mais violenta e cega vontade do homem é a vontade de esquecer”. Pois no Maktub, naquele sábado, estávamos quase conseguindo — para desespero dos proprietários.

Há 50 anos, Hermann Hesse era um dos escritores mais lidos no mundo. Hoje, pode ser confundido com nome de perfume ou de algum cabeleireiro novo da cidade. Um dia, atribuí a ele uma outra frase naquela mesa: “A vida é uma longa despedida daquilo e daqueles a quem amamos”. Mas, de volta do sanitário, a frase já não me parecia mais dele, e, até hoje, não consigo lembrar quem a teria dito realmente. Acho que tem mais cara de Rubem Alves…

A (longa) despedida e o esquecimento não são o oposto do encontro e da lembrança, são a prova inequívoca de sua força maior. A despedida e o esquecimento não são apenas inevitáveis e necessários, são mais imperiosos do que o encontro e a lembrança. Assim, mais do que a construção de alguma coisa, escrever é um longo exercício de esquecimento e despedida — uma forma de desconstrução. Borges dizia que escrevia para ficar livre daquelas histórias. Juan Rulfo não deveria ser visto como o autor de dois livros geniais, mas como um homem que conseguiu se livrar de dois livros que tinha dentro de si. Jorge Amado carregou 49 livros debaixo daquela cabeleira grisalha enquanto viveu.

Quanto mais você escreve, mais você se despede, mesmo que isso aconteça em episódios semanais. (Quem quiser obrar mais pode acrescentar ameixas e fibras ao seu cardápio). Meio como aquela sequência de jogos que o Pelé fez para oficialmente pendurar as chuteiras. Às vezes, parecia que não ia acabar. Mas, um dia, tudo acaba. Até o gás e todo o futebol que o Negão tinha um dia acabaram.

Se Hermann Hesse acreditasse que a mais violenta e cega vontade do homem é a vontade de lembrar (e não a de esquecer), você acha que ele teria ganhado o prêmio Nobel de literatura?