Coluna “Dicas” – Edição de 03/12/2017

Silêncio

Enquanto o episódio do “furto” do carro oficial por um sobrinho do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) ganhava a grande mídia, com forte repercussão na TV, jornais, revistas e sites do todo o País, em Santa Cruz do Rio Pardo a rádio Difusora AM ignorava a notícia. Tamanha submissão é inconcebível.

Esqueceu

Na rádio 104 FM, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) disse que vai continuar levando o luxuoso carro oficial para casa, onde fica guardado em sua garagem particular. Ele garante que um princípio constitucional justifica a atitude: a economicidade, já que o prefeito jura que há economia para os cofres públicos. No entanto, esqueceu-se de outro princípio, que anda tão arranhado pelos políticos brasileiros: a moralidade…

Só que não…

As declarações arrogantes do prefeito sobre manter o carro oficial na sua garagem devem cair por terra em algumas semanas, provavelmente no início do próximo ano. É o tempo que o Ministério Público tem para analisar a resposta do prefeito à notificação encaminhada na semana passada. É quase certo que haverá censura à atitude de Otacílio e o carro deverá ser guardado em local do município.

Piadas

O prefeito ficou furioso com ironias feitas na rádio 104 FM sobre o episódio do veículo oficial. “Não se faz piadinha com coisa séria”, protestou. O engraçado é que Otacílio vive brincando com outros assuntos. Há alguns meses, por exemplo, disse em entrevista gravada que iria mandar a então servidora Sueli Feitosa para trabalhar na delegacia, onde iria auxiliar o delegado Renato Mardegan.

Apareceu

Causou surpresa o aparecimento do ex-vereador Roberto Marsola à Câmara na semana passada. Ex-presidente, ele não pisava no prédio desde o final do ano passado. Perguntado sobre o motivo da ausência, inclusive de eventos festivos, Marsola foi direto no ponto: “Não estou sendo convidado”.

Ano gordo

Já está na Câmara o orçamento do município para 2018. Serão R$ 151 milhões, R$ 20 milhões a mais do que o estimado neste ano.

Secretário

O prefeito Otacílio Assis (PSB) revelou na semana passada ter sido convidado pelo vice-governador Márcio França para ocupar a secretaria estadual da Saúde quando o governador Geraldo Alckmin (PSDB) deixar o governo. Ele disse “não”.

Ao vivo e

em cores

A TV Tem, afiliada da Rede Globo, chegou a transmitir ao vivo, na frente da casa de Otacílio Parras, a notícia sobre o “furto” do carro oficial por um sobrinho do prefeito. O ‘link’ chegou ao noticiário estadual da Globo e foi parar, com certo destaque, também na GloboNews, emissora fechada que transmite para todo o mundo.

“Coisas de Política”

Estranho pedido

O presidente da Câmara Municipal daquela pequena cidade, pretendendo mobiliar uma sala vaga para usá-la no atendimento a vereadores que eventualmente o procurassem, resolveu solicitar, por escrito, um pedido ao prefeito.

Assim, chamou sua secretária para redigir o texto que ele mesmo foi ditando:

— “Senhor prefeito, venho solicitar que atenda a necessidade de alguns móveis para uma sala da Câmara Municipal. A saber: uma mesa e cadeira giratória com braços para a presidência da casa e três cadeiras fixas para vereadores sem braços!”

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)