Ipaussu: polícia prende três por tráfico

A Polícia Militar de Ipaussu prendeu na quinta-feira, 30, três homens que, segundo consta, estavam envolvidos no tráfico de drogas. A operação começou quando policiais perceberam que um jovem ficou assustado com a aproximação de uma viatura. A suspeita terminou na prisão de três homens e a localização de porções de maconha e crack.

O fato aconteceu durante a tarde, quando a PM fazia patrulhamento pela rua Luís Maranho, no bairro Cocajá. Quando o jovem avistou a viatura, ele entrou rapidamente numa bicicletaria.

Na abordagem, já dentro do estabelecimento comercial, a polícia também percebeu que dois outros jovens saíram rapidamente de outro cômodo, aparentando nervosismo.

Eles não tinham nenhum objeto ilícito, mas uma vistoria no local descobriu que o estabelecimento era, na verdade, um ponto de tráfico de drogas. Em cima de um balcão, por exemplo, a equipe localizou uma porção bruta de maconha e uma faca que estava sendo utilizada para “picar” a droga. No total os PMs encontraram uma pedra bruta de crack, uma porção bruta de maconha, R$ 449,00 em dinheiro e um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas.

Os três homens foram presos em flagrante e levados para a delegacia de Polícia Civil, onde os fatos foram apresentados perante a autoridade responsável, que ratificou a prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O trio foi encaminhado para a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo.