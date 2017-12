Projeto de educação resgata memória

Projeto educacional de parceria entre Special

Dog e município mostra resultados em exposição

Lançado em maio deste ano, o projeto “Memória Local na Escola”, uma parceria entre o município, a indústria Special Dog, Ministério da Cultura e institutos especializados em educação — como “Memória da Pessoa” e “Avisa Lá” —, mostrou ao público na noite de terça-feira, 28, uma exposição das obras produzidas por alunos e professores do ensino fundamental. A mostra, na verdade, é o resultado de um projeto mais amplo, que envolveu a memória de moradores contada através de várias histórias de vida. A solenidade aconteceu no salão de festas “Três Irmãos”, com a presença de autoridades e diretores da Special Dog, entre eles o industrial Érik Manfrim e o secretário municipal de Educação Fernando Bitencourt.

A parceria envolveu capacitação de professores e gestores municipais da educação infantil, atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e até um projeto para preservação da memória da cidade, elaborado através do instituto “Memória da Pessoa”. Este último envolveu estudantes, que transformaram as histórias de vida em desenhos e textos que foram resumidos em grandes painéis que deram origem à exposição.

A mostra estará disponível ao público até novembro do próximo ano, já que será exposta em praticamente todas as escolas de Santa Cruz do Rio Pardo. A “estreia” será no Centro Cultural Special Dog, na praça Leônidas Camarinha, no centro da cidade.

Segundo o industrial Erik Manfrim, o envolvimento da Special Dog no projeto reforça o compromisso de “empresa cidadã” para colaborar com o Poder Público e superar dificuldades recorrentes na educação. Ele ressaltou o empenho das professoras envolvidas no projeto e das pessoas que se dispuseram a contar suas histórias aos alunos.

O projeto envolveu, no total, 28 professores e mais de 800 alunos de cinco escolas do município. O secretário de Educação, Fernando Bitencourt, ressaltou ter uma emoção especial com a produção do projeto. “Na verdade, ele nasceu comigo, pois eu estava assumindo o cargo quando ele surgiu”, contou. Segundo ele, a parceria deve ter continuidade em outros projetos.

O evento de terça-feira também teve uma prévia da tradicional “Cantata de Natal”, que será apresentada pelo Centro Cultural Special Dog a partir do dia 20. Sob a regência da professora Daniele, alunos do coral infantil entoaram canções natalinas e folclóricas.

Moradores contaram suas histórias

A exposição “Memória Local da Escola”, resultado do projeto que envolveu parcerias na educação em Santa Cruz do Rio Pardo, traz várias histórias de moradores da cidade. São pessoas do cotidiano, muitas das quais se emocionaram na noite de terça-feira ao ver o resultado na mostra. Uma delas é Keity Karley Nascimento, 28, moradora do bairro São José que hoje dá palestras sobre sua história de vida.

Keity, na verdade, não esconde seu passado de menor infratora e usuária de drogas. “Tive muitos problemas e fui parar na Febem”, conta. No entanto, deu a volta por cima e hoje é formada em Pedagogia. “Temos direito a um futuro”, diz, orgulhosa de sua história.

Paulo Sérgio Pereira de Castro, o “Pernalonga”, colecionador de objetos antigos, também foi homenageado na exposição com sua história. Ele ficou encantado ao se ver desenhado pelas crianças.

Mas a mostra traz, ainda, histórias de mais 28 pessoas, como Maria Gabriel da Silva Batista, a “Dona Maria” do Icaiçara. A trajetória dela, que trabalha há décadas no clube, contagiou as três crianças responsáveis por contar a história de Maria.