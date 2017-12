Feira do conhecimento

Escola “Zilda Comegno Monti” encerrou

na última sexta mais uma “Feira Cultural”

A escola “Zilda Comegno Monti”, de Santa Cruz do Rio Pardo, realizou na semana passada a edição de 2017 da “Feira Cultural”, evento que mobilizou todos os professores e alunos dos períodos da manhã e tarde. Somente os estudantes do período noturno, por trabalharem, não puderam participar. A feira foi aberta ao público e recebeu visitas de alunos de outras escolas de Santa Cruz do Rio Pardo. A mostra terminou na sexta-feira, 1º.

Várias salas receberam trabalhos de alunos, inclusive maquetes de biomas e até equipamentos científicos elaborados pelos estudantes. Segundo a professora Genoveva de Fátima Augusto de Oliveira, uma das coordenadoras da “Zilda Comegno Monti”, a feira praticamente encerrou o “Projeto Sustentabilidade”, que começou no início do ano e teve várias etapas para mostrar a necessidade de preservação do Meio Ambiente. A escola venceu até um concurso e recebeu recursos para implantação de uma cisterna no primeiro semestre.

A “Feira da Cultura” envolveu não apenas aspectos do conhecimento, mas muita pesquisa. Um grupo de alunos, por exemplo, resolveu pesquisar como era o bairro antes da construção da escola. Eles se surpreenderam ao descobrir que o terreno da “Zilda” era o antigo campo de futebol da vila Saul, onde jogavam Botafogo e Comercial. Eles entrevistaram atletas e conseguiram até fotografias antigas dos clubes.

A diretora da escola, Rosemeire Jacomo Claudio, disse que muitos visitantes, inclusive ela, se emocionaram ao encontrar parentes nas fotografias.

O trabalho esteve a cargo, entre outros, dos alunos Matheus Maximiano, Luiz Felipe Barros e Manoel Santos. Os três disseram que não conheciam detalhes dos antigos times de futebol. Além das fotos, eles montaram maquetes e até gravaram uma entrevista com um ex-jogador, que ficou disponível numa TV instalada na sala. “O curioso é que houve somente um jogo entre os dois times. Como empatou, não teve briga”, contou Matheus.

Em uma outra sala, as alunas Karen e Mariana aguardavam o público exibindo produtos de antigas tecnologias, como fitas K7, telefones com manivela ou disco e máquinas fotográficas com filmes. Muitos, aliás, eram desconhecidos das próprias alunas.

Em outro canto da escola, Arbia Crivelli e outras alunas escolheram o tema da água, com maquetes mostrando o assoreamento de rios, adubos e até hortas cultivadas em garrafas.

A professora Afra Rosa de Lima disse que a feira “contagiou” os alunos e é um incentivo para melhorar o conhecimento. “Eles gostam muito e já estão pedindo outra feira”, disse.