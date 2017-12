Oapec promove gincana entre os alunos

Além das atividades, houve arrecadação

de produtos para entidades assistenciais

Alunos da escola de ensino médio e fundamental Oapec, de Santa Cruz do Rio Pardo, tiveram uma tarde alegre e solidária na quinta-feira, 30, quando uma divertida gincana foi promovida como parte do currículo escolar. A instituição promove este tipo de atividade no final de cada semestre.

Além de divertir os alunos — com brincadeiras que vão de correrias a tortas na cara —, o objetivo da “Gincana Solidária” é difundir conhecimento, já que há muitas perguntas sobre temas que são ensinados em salas de aula. “Além disso, é importante a criança aprender a ganhar ou perder”, ressaltou a professora Mariza Valério Gazola Pilates, uma das coordenadoras do curso.

Diego Felipe Furlaneto, professor de Educação Física, ajudou a coordenar a gincana, que também teve brincadeiras com copos de água e bolas de “ping pong” ou atividades como vestir o maior número possível de camisetas. Detalhe: uma sobre a outra.

Segundo Diego, outro aspecto da gincana foi a solidariedade. Dias antes da atividade, os alunos arrecadaram sabonetes, detergentes e leite. Os produtos serão distribuídos a entidades.