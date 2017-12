Dentista orienta alunos da Apae

A ortodontista e especialista em odonpediatria Mayra Salaro realizou na semana passada uma orientação sobre saúde bucal na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Cruz do Rio Pardo. Durante a orientação, a dentista explicou aos alunos a forma adequada da escovação, além de passar diversas dicas para prevenção da saúde bucal, como o uso do fio dental.

Para a orientação transcorrer de forma lúdica, Mayra utilizou um cachorro de pelúcia apelidado de Belinha. “Pessoas especiais têm maior tendência para incidência das doenças periodontais, por isso a visita frequente ao dentista é de extrema importância”, explicou.

A professora, Josiana Cruz de Souza agradeceu a ortodontista pela orientação e ressaltou que o trabalho mais difícil é a conscientização dos pais. “É preciso que eles entendam a necessidade de os filhos passarem pelo dentista para evitar prejuízos às crianças”.

A síndrome de Down e outros distúrbios genéticos podem provocar atrasos na erupção dentária em até dois anos. Essas crianças também podem ter dentes malformados, erupção de dentes extras ou até falta de dentes. A aglomeração e o mau alinhamento em geral podem deixar as crianças propensas a doenças gengivais e cárie dentária pelo fato de ser mais difícil manter esses dentes limpos. Nos casos de deficiência mental grave ou paralisia cerebral, as crianças podem habitualmente ranger os dentes, tornando-os achatados e gradualmente destruir o esmalte.

A cárie dentária e as doenças periodontais também podem ser decorrentes do comprometimento do sistema imune da criança e distúrbios do tecido conjuntivo. Muitos dos medicamentos contêm açúcar ou deixam a boca seca, o que é especialmente propício ao aparecimento de cárie. Alguns medicamentos podem também provocar um supercrescimento do tecido gengival, chamado de hiperplasia gengival,portanto, pergunte ao médico sobre os efeitos secundários.